Sony zaczyna akcję promocyjną GTA 6. Japończycy nie czekają na Rockstar

Maciej Petryszyn
2026/05/09 20:00
To odpowiedni moment, by wstawić gifa z Michaelem Scottem, krzyczącym “It's happening!”. Bo wygląda na to, że akcja promocyjna Grand Theft Auto 6 nareszcie rusza.

Na razie jednak jedynie na PlayStation. Najwyraźniej Sony już teraz chce przygotować swoich użytkowników na listopadową premierę nadchodzącego hitu Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6
Sony zachęca graczy poprzez GTA 6

Sony chyba zwyczajnie nie chciało czekać, aż Rockstar wreszcie odpali marketingową maszynę i postanowiło zrobić to pierwsze. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, jakoby użytkownicy PlayStation 4, którzy mają Grand Theft Auto 6 na swoich listach życzeń, dostali powiadomienie z z PlayStation Store. W tymże powiadomieniu są zachęcani, by czym prędzej dokonać sprzętowego “upgrade’u” i zakupić PlayStation 5. – Kup PlayStation 5 już dziś, aby być gotowym, gdy Grand Theft Auto VI zadebiutuje 19 listopada 2026 roku – brzmi komunikat. Warto wszak pamiętać, że nowe GTA trafi wyłącznie na PS5, a PS4 i całą poprzednią generację ominie.

Tym samym Sony w pewnym sensie rozpoczyna promowanie nowego Grand Theft Auto, traktując grę jako zachętę dla graczy, by ci nabyli nową wersję konsoli. Nie jest to nadal oficjalna marketingowa komunikacja ze strony Take-Two Interactive, ale jednocześnie można ją odebrać jako dobry znak. Wszak wydaje się, że Japończycy nie decydowaliby się na taki krok, gdyby docierały do nich sygnały o możliwym kolejnym przesunięciu premiery najdroższej gry w historii. Niemniej nadal nie jest to żadna gwarancja. Tę uzyskamy na sto procent dopiero wtedy, gdy sam wydawca i producent GTA zaczną ofensywę promocyjną.

Niedawno pojawiły się nawet plotki, że Sony może szykować zestawy, w ramach których nabędziemy PlayStation 5 od razu z Grand Theft Auto 6. Z kolei jeden ze znanych deweloperów przewiduje, że nowe GTA może zostać zakupione nawet przez połowę wszystkich posiadaczy PS5.

Źródło:https://www.notebookcheck.net/GTA-6-release-date-confidence-grows-with-PS5-upgrade-notice-sent-to-PS4-wishlists.1292761.0.html

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

