Sony zaczyna akcję promocyjną GTA 6. Japończycy nie czekają na Rockstar

To odpowiedni moment, by wstawić gifa z Michaelem Scottem, krzyczącym “It's happening!”. Bo wygląda na to, że akcja promocyjna Grand Theft Auto 6 nareszcie rusza.
Na razie jednak jedynie na PlayStation. Najwyraźniej Sony już teraz chce przygotować swoich użytkowników na listopadową premierę nadchodzącego hitu Rockstar Games.
Sony zachęca graczy poprzez GTA 6
Sony chyba zwyczajnie nie chciało czekać, aż Rockstar wreszcie odpali marketingową maszynę i postanowiło zrobić to pierwsze. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, jakoby użytkownicy PlayStation 4, którzy mają Grand Theft Auto 6 na swoich listach życzeń, dostali powiadomienie z z PlayStation Store. W tymże powiadomieniu są zachęcani, by czym prędzej dokonać sprzętowego “upgrade’u” i zakupić PlayStation 5. – Kup PlayStation 5 już dziś, aby być gotowym, gdy Grand Theft Auto VI zadebiutuje 19 listopada 2026 roku – brzmi komunikat. Warto wszak pamiętać, że nowe GTA trafi wyłącznie na PS5, a PS4 i całą poprzednią generację ominie.
Tym samym Sony w pewnym sensie rozpoczyna promowanie nowego Grand Theft Auto, traktując grę jako zachętę dla graczy, by ci nabyli nową wersję konsoli. Nie jest to nadal oficjalna marketingowa komunikacja ze strony Take-Two Interactive, ale jednocześnie można ją odebrać jako dobry znak. Wszak wydaje się, że Japończycy nie decydowaliby się na taki krok, gdyby docierały do nich sygnały o możliwym kolejnym przesunięciu premiery najdroższej gry w historii. Niemniej nadal nie jest to żadna gwarancja. Tę uzyskamy na sto procent dopiero wtedy, gdy sam wydawca i producent GTA zaczną ofensywę promocyjną.
