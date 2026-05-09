Sony zaczyna akcję promocyjną GTA 6. Japończycy nie czekają na Rockstar

To odpowiedni moment, by wstawić gifa z Michaelem Scottem, krzyczącym “It's happening!”. Bo wygląda na to, że akcja promocyjna Grand Theft Auto 6 nareszcie rusza.

Na razie jednak jedynie na PlayStation. Najwyraźniej Sony już teraz chce przygotować swoich użytkowników na listopadową premierę nadchodzącego hitu Rockstar Games.

Sony zachęca graczy poprzez GTA 6

Sony chyba zwyczajnie nie chciało czekać, aż Rockstar wreszcie odpali marketingową maszynę i postanowiło zrobić to pierwsze. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, jakoby użytkownicy PlayStation 4, którzy mają Grand Theft Auto 6 na swoich listach życzeń, dostali powiadomienie z z PlayStation Store. W tymże powiadomieniu są zachęcani, by czym prędzej dokonać sprzętowego “upgrade’u” i zakupić PlayStation 5. – Kup PlayStation 5 już dziś, aby być gotowym, gdy Grand Theft Auto VI zadebiutuje 19 listopada 2026 roku – brzmi komunikat. Warto wszak pamiętać, że nowe GTA trafi wyłącznie na PS5, a PS4 i całą poprzednią generację ominie.