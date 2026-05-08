Bethesda rozdaje za darmo jedną ze swoich najlepszych gier. To kontynuacja kultowego hitu

Grę będzie można przypisać do konta Steam bez żadnych opłat. Trzeba jednak się pospieszyć, bo liczba kluczy jest ograniczona.

Bethesda kojarzy się przede wszystkim z seriami The Elder Scrolls czy Fallout, ale wydawca ma pod swoimi skrzydłami również studia odpowiedzialne za jedne z najlepszych gier ostatnich lat. Jednym z takich zespołów jest Arkane Lyon, które w 2016 roku stworzyło Dishonored 2 — świetnie oceniany sequel kultowego Dishonored. Produkcja do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych gier akcji z elementami skradania i immersive simów ostatniej dekady. Dishonored 2 za darmo dzięki wspólnej akcji Lenovo i Gamesplanet Już 13 maja o godzinie 18:00 czasu polskiego gracze PC będą mogli zdobyć Dishonored 2 całkowicie za darmo. Akcję organizuje Lenovo we współpracy z Gamesplanet. W praktyce oznacza to, że zainteresowani otrzymają darmowy klucz Steam do przypisania na własnym koncie.

Jest jednak kilka haczyków. Aby odebrać grę, trzeba posiadać darmowe konto Lenovo. Następnie po rozpoczęciu wydarzenia należy wejść na specjalną stronę akcji i poczekać w kolejce do odbioru klucza. Po przejściu dalej użytkownicy dostaną 10 minut na odebranie kodu. Konieczne będzie również podłączenie i zweryfikowanie konta Steam.

GramTV przedstawia:

I zdecydowanie warto o ten kod powalczyć. Dishonored 2 to jedna z tych gier, które do dziś imponują swobodą rozgrywki. Możemy przechodzić misje po cichu, eliminować przeciwników bez zabijania albo zamienić zabawę w brutalny festiwal chaosu. Gra pozwala eksperymentować z nadprzyrodzonymi zdolnościami, projektowaniem poziomów i kreatywnym podejściem do każdego zadania. Ogromnym atutem gry pozostaje również steampunkowy klimat. Nie bez powodu Dishonored 2 zebrało znakomite oceny zarówno od recenzentów, jak i samych graczy. Produkcja zdobyła między innymi nagrodę dla najlepszej gry akcji i przygodowej podczas The Game Awards 2016, a na Steamie nadal utrzymuje bardzo wysokie recenzje użytkowników. Jeśli więc do tej pory odkładaliście tę grę „na kiedyś”, nadarza się idealna okazja, by nadrobić zaległość praktycznie bez żadnego ryzyka. Zwłaszcza że Dishonored 2 nawet po latach pozostaje doświadczeniem wyjątkowym. Tymczasem w kontekście wydawcy, czyli Bethesdy, zachęcamy także do zapoznania się z naszymi wrażeniami z rozgrywki w Starfield na PlayStation 5.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









