Ruszył plebiscyt GRAM AWARDS 2022! Wybierzcie najlepsze produkcje minionego roku

Mieliście już okazję poznać nasze wybory, jeśli chodzi o najlepsze gry, filmy i planszówki 2022 roku. Teraz Wasza kolej! Weźcie udział w przygotowanym przez nas plebiscycie, który wyłoni największych wygranych minionego roku.

Oddaj swój głos w plebiscycie GRAM AWARDS 2022

Przygotowaliśmy dla Was aż 18 różnorodnych kategorii, gdzie w szranki stają najgłośniejsze produkcje 2022 roku. Plebiscyty GRAM AWARDS 2022 potrwa do 16 lutego do godziny 12:00. Na oddanie swoich cennych głosów macie więc 2 tygodnie! O wynikach poinformujemy Was najszybciej jak to możliwe.



Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie i czekamy na Wasze głosy!