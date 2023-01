Najlepsze gry planszowe 2022 roku - TOP 10

Przyjęta metoda: przy ustalaniu rankingu pod uwagę brana była średnia ocen uzyskanych w portalu Boardgamegeek według stanu na 30.12.2022 r. Przy równej ocenie decydowała pozycja w rankingu. Za dolny próg przyjęto co najmniej 300 otrzymanych głosów. Pod uwagę brane były wyłącznie gry, które swoją oficjalną premierę w Polsce miały w 2022 roku. Znajdą się tu zatem gry wydane na świecie przed 2022 rokiem, nie będzie za to planszówek, które światową premierę miały w tym roku, ale nie zostały jeszcze oficjalnie wydane w Polsce.

10. Black Rose Wars - 8,02

Najlepszą dziesiątkę gier planszowych wydanych w Polsce w 2022 roku otwiera niezwykle bogato wydana pozycja z katalogu firmy Czacha Games, Black Rose Wars. Tytułowa Czarna Róża to nazwa zakonu, w którym adepci sztuk magicznych pretendują do roli Wielkiego Mistrza. O tym, kto dostąpi tego zaszczytu, przesądzi turniej rozgrywany na Dworze Czarnej Róży - modularnej planszy złożonej z sześciokątnych kafelków. Stanowią one różne pomieszczenia i korytarze, a każde z nich ma inne działanie. Magowie mają własne planszetki, które określają limit kart na ręce, dostępne punkty ruchu, podstawową wartość ataku i startową liczbę punktów życia. Dysponują też kartami czarów. Każda z nich ma dwa różne efekty i to gracz decyduje, którego z nich użyje.

W Black Rose Wars dzieje się wiele rzeczy i wiele rzeczy zależy od decyzji podejmowanych przez graczy. Jest to rozbudowana strategia, w której celem jest zdobycie jak największej liczby punktów mocy. Można czerpać je z różnych źródeł podczas rozgrywki, a dodatkowo na koniec gry przyznaje się je w formie nagrody za najwięcej zrealizowanych zadań, zdobytych trofeów innych graczy, zniszczenie pomieszczeń czy posiadanie żetonu korony. Punkty zdobywa też Czarna Róża i ostatecznie to ona może okazać się zwycięzcą rozgrywki. W każdej turze gracze dobierają dwie karty ze swojej talii i dwie z dowolnej szkoły magii, a następnie wykładają je zakryte na swojej planszy w konkretnych miejscach. Z góry muszą zadecydować, w jakiej kolejności i którą z dwóch akcji danej karty, będą rozgrywać. Wyjątkiem jest karta tzw. szybkiego czaru, z której można skorzystać w dowolnym momencie. Wiele zależy zatem od strategii. Black Rose Wars cenione jest także za piękne, bogate wydanie, z mnóstwem kart, kafelkami terenu i figurkami na czele.