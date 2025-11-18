Od 15 lat nie ma nominacji do GOTY dla gier ekskluzywnych Xboxa. The Game Awards 2025 to potwierdza

Mimo obecności w wielu innych kategoriach, na liście nominowanych do Gry Roku nie znalazła się żadna gra wydana na wyłączność na Xbox.

Wraz z ogłoszeniem tegorocznej listy nominacji do prestiżowej gali The Game Awards, ponownie rozgorzała dyskusja na temat wyboru gier, które zostały wyróżnione, oraz tych, które pominięto. Po raz kolejny pojawia się trend, który nie jest korzystny dla Xboxa. Już piętnasty rok z rzędu na liście nominowanych do nagrody Gry Roku nie znalazł się żaden tytuł, który miał swoją premierę jako gra wyłączna dla platformy Xbox. Od 15 lat Xbox czeka na nominację do Gry Roku Ta niechlubna passa, trwająca od 2010 roku, stawia Xboxa w cieniu konkurencji. Platformy konkurencyjne mogą pochwalić się znacznie lepszymi wynikami na The Game Awards. Zestawienie nominacji do Gry Roku w latach 2013-2025, obejmujące zarówno The Game Awards, jak i wcześniejsze Spike Video Game Awards, pokazuje znaczną dysproporcję. PlayStation w ciągu trzynastu lat zgromadziło piętnaście nominacji dla swoich tytułów na wyłączność, podczas gdy Nintendo zdobyło dwanaście nominacji. Natomiast Xbox nadal pozostaje z wynikiem zerowym.

Co więcej, PlayStation udowodniło swoją dominację nie tylko pod względem liczby nominacji, ale także wygranych, zdobywając nagrodę GOTY czterokrotnie w analizowanym okresie. Z kolei Nintendo odniosło jedno zwycięstwo w tej kategorii, w 2017 roku, dzięki Breath of the Wild. Ostatni raz, kiedy gra wydana na wyłączność na Xbox została nominowana do nagrody Gry Roku, miał miejsce w 2010 roku. Było to jeszcze przed powstaniem gali The Game Awards, którą znamy dzisiaj (rozpoczęła się w 2014 roku), a nagrody nosiły nazwę Spike Video Game Awards.

W 2010 roku Xbox miał aż dwóch nominowanych: Halo: Reach oraz Mass Effect 2. Warto zaznaczyć, że Halo: Reach do dziś pozostaje tytułem wyłącznym dla Xbox, natomiast Mass Effect 2 pierwotnie zadebiutowało na Xbox 360, trafiając na PS3 dopiero rok później, w 2011 roku. Pomimo tego, że obie gry są uznawane za klasyki, nagroda GOTY trafiła wówczas do Red Dead Redemption. Ważne jest podkreślenie, że brak nominacji w najważniejszej kategorii nie oznacza, że gry wydane przez Xbox Game Studios są całkowicie ignorowane. W tegorocznej edycji The Game Awards, tytuły związane z Xboxem są reprezentowane w wielu innych kategoriach. Na przykład South of Midnight otrzymało nominację w kategorii Games for Impact. Ponadto, aktor Troy Baker został nominowany za swoją rolę Indiany Jonesa w grze The Great Circle. Mimo to, żaden z sześciu tytułów walczących o miano Gry Roku nie został wydany przez Xbox. Warto odnotować, że w 2021 roku Psychonauts 2 otrzymało nominację do GOTY. Jednak, choć gra została opublikowana przez Xbox, nie była uznawana za tytuł wyłączny, ponieważ była wydana na PlayStation 4 tego samego dnia.

