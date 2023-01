Najlepsze gry 2022 roku według redakcji Gram.pl

Nasze zestawienie rozpoczynamy od pełnoprawnej kontynuacji niezwykle ciepło przyjętej przygodowej gry akcji z elementami skradanki od studia Asobo, czyli wydanego w 2019 roku A Plague Tale: Innocence . W drugiej części, czyli A Plague Tale: Requiem , ponownie przenosimy się do średniowiecznej Europy, do roku 1369 – zaledwie kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwowzoru.

Znane fanom młode rodzeństwo, Amicia oraz Hugo, tym razem wraz z matką i przyjacielem Lucasem próbują rozpocząć nowe życie na południu Francji. Jak jednak nietrudno się domyślić, bardzo szybko okazuje się, że plaga wciąż trwa – podobnie, jak zaciekłe wojny. Amicia po raz kolejny musi zawalczyć z przeciwnościami losu, chroniąc zarówno siebie, jak i bliskich, aby znaleźć pomoc dla swojego brata.

Miłośnicy oryginału musieli poczekać na pełnoprawny sequel trzy lata. Niby długo, ale jednak mogło być gorzej. Cierpliwość zdecydowanie została wynagrodzona. Asobo Studio po raz kolejny dostarczyło nam wspaniałą, pełną emocji historię, która nie tylko często chwyta za serce, ale również wbija mocno w fotel. Gra zachwyciła lwią część recenzentów nie tylko swoim niepowtarzalnym klimatem, ale także pięknymi lokacjami oraz barwnymi bohaterami. To znak, że rynek gier wciąż przyjmuje z otwartymi ramionami zupełnie nowe marki i tym samym niesłyszane wcześniej historie czy niespotykanych nigdzie bohaterów.

Jestem wielkim fanem pierwszego A Plague Tale, a więc kontynuacja była jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier roku. Mimo że na poziomie rozgrywki nie zaszły duże zmiany, uważam że to była najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Główna w tym zasługa świetnej historii. Dużo mówi się o relacji na linii Kratos-Arteus, ale moim zdaniem to właśnie Amicia i Hugo są znacznie ciekawszą parą. Ich wspólna podróż pełna jest emocji, a wszystko finalnie prowadzi do chwytającego za serce zakończenia. Takich doświadczeń szukam w grach i to właśnie zapewniło mi A Plague Tale: Requiem.

(Mateusz Mucharzewski)