Poznaliśmy GOTY 2025 według pierwszej redakcji. Nie jest to Clair Obscur: Expedition 33

Mikołaj Berlik
2025/12/18 12:45
Redakcja postawiła na zaskakujący tytuł, ignorując zwycięzcę The Game Awards.

Pierwsza w tym roku redakcja branżowa ogłosiła swoje najlepsze gry 2025 roku. Zaskakująco, tytułem roku wybrano Kingdom Come: Deliverance 2, a nie Clair Obscur: Expedition 33. Redakcja PC Gamer opublikowała listę najlepszych gier minionego roku, przyznając tytuł GOTY czeskiemu średniowiecznemu RPG. Expedition 33 zdobyło jedynie wyróżnienie za najlepszą fabułę, mimo że dominowało na The Game Awards 2025.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Najlepsze gry 2025 według PC Gamer

Redakcja PC Gamera wyłoniła najlepsze produkcje w kilkunastu kategoriach. Zwycięzcy to m.in.:

  • Najlepsza przygodówka: Old Skies
  • Najlepszy immersyjny sim: Skin Deep
  • Najlepszy horror: Labyrinth of the Demon King
  • Najlepsza relaksująca gra: Promise Mascot Agency
  • Najlepszy Roguelike: Deep Rock Galactic: Survivor
  • Najlepsza komedia: Baby Steps
  • Najlepsza strzelanka: Battlefield 6
  • Najlepsze postacie: Dispatch
  • Najlepsza gra akcji: Hollow Knight: Silksong
  • Najlepsza kooperacja: Abiotic Factor
  • Najlepszy multiplayer: ARC Raiders
  • Najlepsza fabuła: Clair Obscur: Expedition 33
  • Najlepszy design: Blue Prince
  • Najlepsza gra 2025 roku: Kingdom Come: Deliverance 2

Decyzja redakcji PC Gamer może zaskakiwać, bo większość branżowych rankingów i gal stawiała na Clair Obscur: Expedition 33 jako najlepszą grę 2025 roku. W tym zestawieniu czeski Kingdom Come: Deliverance 2 okazał się jednak faworytem, zdobywając tytuł GOTY. Expedition 33 nie pozostało jednak bez uznania – redakcja przyznała mu wyróżnienie w kategorii najlepsza fabuła, podkreślając mocny scenariusz francuskiego tytułu, który mimo braku głównej nagrody, wciąż został doceniony.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/pc-gamers-game-of-the-year-awards-2025/

Tagi:

News
PC
Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios
Gra roku
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Kingdom Come: Deliverance 2
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
2025
Mikołaj Berlik
