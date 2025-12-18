Poznaliśmy GOTY 2025 według pierwszej redakcji. Nie jest to Clair Obscur: Expedition 33

Pierwsza w tym roku redakcja branżowa ogłosiła swoje najlepsze gry 2025 roku. Zaskakująco, tytułem roku wybrano Kingdom Come: Deliverance 2, a nie Clair Obscur: Expedition 33. Redakcja PC Gamer opublikowała listę najlepszych gier minionego roku, przyznając tytuł GOTY czeskiemu średniowiecznemu RPG. Expedition 33 zdobyło jedynie wyróżnienie za najlepszą fabułę, mimo że dominowało na The Game Awards 2025.
Najlepsze gry 2025 według PC Gamer
Redakcja PC Gamera wyłoniła najlepsze produkcje w kilkunastu kategoriach. Zwycięzcy to m.in.:
- Najlepsza przygodówka: Old Skies
- Najlepszy immersyjny sim: Skin Deep
- Najlepszy horror: Labyrinth of the Demon King
- Najlepsza relaksująca gra: Promise Mascot Agency
- Najlepszy Roguelike: Deep Rock Galactic: Survivor
- Najlepsza komedia: Baby Steps
- Najlepsza strzelanka: Battlefield 6
- Najlepsze postacie: Dispatch
- Najlepsza gra akcji: Hollow Knight: Silksong
- Najlepsza kooperacja: Abiotic Factor
- Najlepszy multiplayer: ARC Raiders
- Najlepsza fabuła: Clair Obscur: Expedition 33
- Najlepszy design: Blue Prince
- Najlepsza gra 2025 roku: Kingdom Come: Deliverance 2
