Poznaliśmy GOTY 2025 według pierwszej redakcji. Nie jest to Clair Obscur: Expedition 33

Decyzja redakcji PC Gamer może zaskakiwać, bo większość branżowych rankingów i gal stawiała na Clair Obscur: Expedition 33 jako najlepszą grę 2025 roku. W tym zestawieniu czeski Kingdom Come: Deliverance 2 okazał się jednak faworytem, zdobywając tytuł GOTY. Expedition 33 nie pozostało jednak bez uznania – redakcja przyznała mu wyróżnienie w kategorii najlepsza fabuła, podkreślając mocny scenariusz francuskiego tytułu, który mimo braku głównej nagrody, wciąż został doceniony.