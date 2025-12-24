Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Gramowicze!

To był całkiem udany rok w świecie gamingu! W nasze ręce wpadło wiele świetnych tytułów o których będziemy pamiętali długie lata. Być może nie wszystko udało wam się ograć, ale właśnie koniec roku to idealny moment na nadrabianie zaległości. Święta bowiem to nie tylko wyjątkowy czas, w którym możemy się wyciszyć, spotkać z przyjaciółmi i rodziną, ale są to także cenne dni podczas, których możemy oddać się w pełni graniu i nadrabianiu filmów lub seriali.
Jedzcie pyszne rzeczy, bawcie się jak nigdy dotąd i oczywiście grajcie w epickie gry!
