Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Gramowicze!

Jedzcie pyszne rzeczy, bawcie się jak nigdy dotąd i oczywiście grajcie w epickie gry!

To był całkiem udany rok w świecie gamingu! W nasze ręce wpadło wiele świetnych tytułów o których będziemy pamiętali długie lata. Być może nie wszystko udało wam się ograć, ale właśnie koniec roku to idealny moment na nadrabianie zaległości. Święta bowiem to nie tylko wyjątkowy czas, w którym możemy się wyciszyć, spotkać z przyjaciółmi i rodziną, ale są to także cenne dni podczas, których możemy oddać się w pełni graniu i nadrabianiu filmów lub seriali.

Dlatego też życzymy wam nie tylko klasycznego zdrowia, radości i ogromnych pokładów uśmiechu, które są w życiu bardzo ważne, ale także dobrych statów na nowy rok, idealnych rzutów kością, przyczepności na torach wyścigowych, niebywałej celności w shooterach, wybornego lootu i generalnie samych sukcesów w waszych ulubionych grach! No dobrze, życzymy wam także szybkich obniżek pamięci RAM, to się może przydać :D

GramTV przedstawia:

Dziękujemy wam za kolejny rok wspaniały rok i oby kolejny był dla nas wszystkich jeszcze lepszy! Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Gramowicze!