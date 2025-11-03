Zaloguj się lub Zarejestruj

Golden Joystick Awards 2025 – ruszyło głosowanie na najlepszą grę 2025 roku

Mikołaj Ciesielski
2025/11/03 17:40
Sprawdźcie, jakie produkcje powalczą o najważniejszą nagrodę na gali Golden Joystick Awards.

Na początku października poznaliśmy nominacje do Golden Joystick Awards 2025. Głosowanie w poszczególnych kategoriach dobiegło już co prawda końca, ale to nie koniec emocji. Gracze otrzymali bowiem możliwość wskazania najlepszej gry 2025 roku.

Golden Joystick Awards 2025
Golden Joystick Awards 2025

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj – 3 listopada 2025 roku – ruszyło głosowanie w kategorii Ultimate Game of the Year. Szansę na zgarnięcie najważniejszej nagrody w trakcie Golden Joystick Awards 2025 ma aż 12 produkcji. Wśród nominowanych znalazły się m.in. takie tytuły jak Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong czy Kingdom Come: Deliverance 2.

Warto dodać, że głosowanie na Najlepszą grę 2025 roku potrwa do 7 listopada 2025 roku. Natomiast główna ceremonia Golden Joystick Awards 2025 odbędzie się 20 listopada. Poniżej znajdziecie wszystkie produkcje, na które można oddać swój głos w kategorii Ultimate Game of the Year.

Golden Joystick Awards 2025 – lista nominacji do Ultimate Game of the Year

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones i Wielki Krąg
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Peak
  • Silent Hill f
  • Split Fiction
Źródło:https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

