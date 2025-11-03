Golden Joystick Awards 2025 – ruszyło głosowanie na najlepszą grę 2025 roku

Sprawdźcie, jakie produkcje powalczą o najważniejszą nagrodę na gali Golden Joystick Awards.

Na początku października poznaliśmy nominacje do Golden Joystick Awards 2025. Głosowanie w poszczególnych kategoriach dobiegło już co prawda końca, ale to nie koniec emocji. Gracze otrzymali bowiem możliwość wskazania najlepszej gry 2025 roku.

Warto dodać, że głosowanie na Najlepszą grę 2025 roku potrwa do 7 listopada 2025 roku. Natomiast główna ceremonia Golden Joystick Awards 2025 odbędzie się 20 listopada. Poniżej znajdziecie wszystkie produkcje, na które można oddać swój głos w kategorii Ultimate Game of the Year. Golden Joystick Awards 2025 – lista nominacji do Ultimate Game of the Year Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones i Wielki Krąg

Kingdom Come: Deliverance 2

Peak

Silent Hill f

