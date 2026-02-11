Rosomak jednak nie przybędzie. State of Play bez wyczekiwanej produkcji

Nadchodzące State of Play zapowiada się smakowicie. Fani liczą, iż podczas prezentacji Sony otrzymamy wiele nowych treści.

Treści zarówno z gier już zapowiedzianych, jak i tych, których istnienia jeszcze nikt nie potwierdził. Wiemy jednak, że jednej znaczącej produkcji zabraknie.

Wolverine nie zawita na State of Play

Wbrew oczekiwaniom graczy częścią czwartkowego State of Play nie będzie Marvel's Wolverine. Mowa tutaj o grze tworzonej przez Insomniac Games, które wcześniej dostarczyło nam trzy produkcje o Spider-Manie. Tym razem jednak zamiast poczynaniami Człowieka Pająka pokierujemy słynnym Loganem. Pytanie tylko, kiedy?