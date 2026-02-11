Zaloguj się lub Zarejestruj

Rosomak jednak nie przybędzie. State of Play bez wyczekiwanej produkcji

Maciej Petryszyn
2026/02/11 17:30
Nadchodzące State of Play zapowiada się smakowicie. Fani liczą, iż podczas prezentacji Sony otrzymamy wiele nowych treści.

Treści zarówno z gier już zapowiedzianych, jak i tych, których istnienia jeszcze nikt nie potwierdził. Wiemy jednak, że jednej znaczącej produkcji zabraknie.

Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Wolverine nie zawita na State of Play

Wbrew oczekiwaniom graczy częścią czwartkowego State of Play nie będzie Marvel's Wolverine. Mowa tutaj o grze tworzonej przez Insomniac Games, które wcześniej dostarczyło nam trzy produkcje o Spider-Manie. Tym razem jednak zamiast poczynaniami Człowieka Pająka pokierujemy słynnym Loganem. Pytanie tylko, kiedy?

Cóż, musimy poczekać. Skąd to wiemy? Zaczęło się od krótkiego, acz efektownego GIF-a, którego Insomniac wrzuciło do mediów społecznościowych. Ten prezentował samego Wolverine’a, szaleńczo atakującego wrogów swoimi szponami. Pod materiałem jeden z fanów zapytał wprost, kiedy mamy spodziewać się większej liczby informacji. Odpowiedź była mało pocieszająca.

Wiosna 2026 – odpisali przedstawiciele studia.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

W związku z tym można bezpiecznie założyć, że akurat podczas State of Play Marvel's Wolverine nie będzie jednym z bohaterów pokazu. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać do wiosny, bo to właśnie wtedy deweloperzy chcą ogłosić nam coś więcej. Może np. dokładną datę premiery, która wypadnie w 3. kwartale tego roku?

Zasadne wydaje się więc pytanie, jaką bombę szykuje Sony podczas pokazu, który ma być rekordowo długi? Może np. będzie to spin-off serii God of War, który przeniesie nas w nowe realia? Albo coś nowego od samego Hideo Kojimy? Odpowiedź poznamy już 12 lutego po godzinie 23:00 polskiego czasu.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/marvels-wolverine-might-not-be-at-februarys-state-of-play/1100-6538094/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

