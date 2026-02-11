Rosomak jednak nie przybędzie. State of Play bez wyczekiwanej produkcji

Nadchodzące State of Play zapowiada się smakowicie. Fani liczą, iż podczas prezentacji Sony otrzymamy wiele nowych treści.
Treści zarówno z gier już zapowiedzianych, jak i tych, których istnienia jeszcze nikt nie potwierdził. Wiemy jednak, że jednej znaczącej produkcji zabraknie.
Wolverine nie zawita na State of Play
Wbrew oczekiwaniom graczy częścią czwartkowego State of Play nie będzie Marvel's Wolverine. Mowa tutaj o grze tworzonej przez Insomniac Games, które wcześniej dostarczyło nam trzy produkcje o Spider-Manie. Tym razem jednak zamiast poczynaniami Człowieka Pająka pokierujemy słynnym Loganem. Pytanie tylko, kiedy?
Cóż, musimy poczekać. Skąd to wiemy? Zaczęło się od krótkiego, acz efektownego GIF-a, którego Insomniac wrzuciło do mediów społecznościowych. Ten prezentował samego Wolverine’a, szaleńczo atakującego wrogów swoimi szponami. Pod materiałem jeden z fanów zapytał wprost, kiedy mamy spodziewać się większej liczby informacji. Odpowiedź była mało pocieszająca.
Wiosna 2026 – odpisali przedstawiciele studia.
W związku z tym można bezpiecznie założyć, że akurat podczas State of Play Marvel's Wolverine nie będzie jednym z bohaterów pokazu. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać do wiosny, bo to właśnie wtedy deweloperzy chcą ogłosić nam coś więcej. Może np. dokładną datę premiery, która wypadnie w 3. kwartale tego roku?
