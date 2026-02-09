Okno premiery Marvel's Wolverine już znane. Źródłem PlayStation Store

Od dawna wiemy, że Insomniac pracuje nad Marvel's Wolverine . Dotychczas jednak zarówno samo studio, jak i pełniące rolę wydawcy Sony Interactive Entertainment skąpili nam informacji na temat nadchodzącej produkcji. To dawało wrażenie, że minie jeszcze wiele czasu, niż dane nam będzie wejść w skórę Logana.

Tymczasem niespodziewanie na stronie PlayStation Store pojawiła się informacja z oknem premiery Marvel's Wolverine. O ile w polskiej wersji sklepu pada informacja o “jesieni 2026”, tak już hiszpańska wspomina wprost o 3. kwartale tego roku. To oznaczałoby, że najnowsza produkcja od Insomniac ukaże się między lipcem a wrześniem 2026 .

Nie bez przyczyny pojawiły się podejrzenia, iż właśnie takie ustalenie ram czasowych może mieć związek z Grand Theft Auto 6. Najbardziej oczekiwana gra w historii na rynku pojawić się ma w listopadzie i można spokojnie założyć, że większość produkcji nie chce stoczyć z nią z góry przegranego starcia o uwagę graczy.

Tak czy inaczej, w Marvel's Wolverine pokierujemy poczynaniami tytułowego Wolverine’a, czyli jednego z członków grupy X-Men. Tego czekać będą podróże m.in. przez kanadyjskie pustkowia oraz Madripoor, a wszystko po to, by odkryć swoją przeszłość. Na jego drodze staną chociażby Omega Red i Mystique. Plotkuje się również, że w produkcji możliwy jest udział takich postaci, jak Daredevil, She-Hulk i Jean Grey.

Dla Insomniac Games będzie to dopiero trzeci w ostatnich latach skok w bok względem Spider-Mana. Wszak poza wydaniem trzech gier o Człowieku Pająku, studio z Kalifornii dotychczas pracowało jedynie nad mniejszymi produkcjami VR-owymi oraz nad Ratchet & Clank: Rift Apart z 2021 roku.