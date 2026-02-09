State of Play 2026 potwierdzone! Sony szykuje rekordowo długi pokaz z masą nowości

Wydarzenie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Ponad 60 minut transmisji to czas, który pozwoli nie tylko na szybkie zwiastuny, ale także na głębokie prezentacje rozgrywki z najbardziej wyczekiwanych tytułów.

State of Play – czego możemy się spodziewać?

Głównym punktem pokazu mają być produkcje typu third-party, które ukażą się na PS5 w 2026 roku. Pojawi się też kilka tytułów od niezależnych deweloperów, którzy udostępnią w przyszłości swoje dzieła w PS Store. Sony potwierdziło również, że zobaczymy aktualizacje prac nad tytułami od ich wewnętrznych, legendarnych już zespołów. Może to być idealna okazja na pierwszy pokaz gameplayu z nowych projektów od twórców takich serii jak Ghost of Tsushima czy God of War.

