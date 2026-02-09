Zaloguj się lub Zarejestruj

State of Play 2026 potwierdzone! Sony szykuje rekordowo długi pokaz z masą nowości

Mikołaj Berlik
2026/02/09 14:40
Sony oficjalnie przerwało milczenie i ogłosiło nową edycję State of Play.

Wydarzenie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Ponad 60 minut transmisji to czas, który pozwoli nie tylko na szybkie zwiastuny, ale także na głębokie prezentacje rozgrywki z najbardziej wyczekiwanych tytułów.

State of Play – czego możemy się spodziewać?

Głównym punktem pokazu mają być produkcje typu third-party, które ukażą się na PS5 w 2026 roku. Pojawi się też kilka tytułów od niezależnych deweloperów, którzy udostępnią w przyszłości swoje dzieła w PS Store. Sony potwierdziło również, że zobaczymy aktualizacje prac nad tytułami od ich wewnętrznych, legendarnych już zespołów. Może to być idealna okazja na pierwszy pokaz gameplayu z nowych projektów od twórców takich serii jak Ghost of Tsushima czy God of War.

Wydarzenie odbędzie się już za kilka dni, a konkretnie w ten czwartek. czyli 12 lutego o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Transmisja będzie dostępna na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach YouTube oraz Twitch. Pokaz skupi się na tytułach zmierzających na PS5 oraz PlayStation VR2, a część gier prawdopodobnie trafi również na PC. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że jedną z prezentowanych gier będzie Devil May Cry 6.

