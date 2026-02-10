Wyciekły pierwsze gry z PlayStation Plus Extra i Premium na luty. Exclusive z PS5 i inne hity ofercie

Do PlayStation Plus Extra i Premium zmierza kolejna duża produkcja na wyłączność konsoli Sony. Według najnowszych informacji jeszcze w lutym katalog usługi zostanie rozszerzony o kilka głośnych tytułów, a wśród nich znajdzie się jedna z największych premier ostatnich lat na PlayStation 5.

Z informacji od serwisu Dealabs wynika, że już za tydzień subskrybenci PS Plus Extra i Premium otrzymają dostęp do następujących Marvel’s Spider Man 2, Test Drive Unlimited: Solar Crown oraz Neva. Największą uwagę przyciąga oczywiście przygoda Petera Parkera i Milesa Moralesa, która pierwotnie zadebiutowała 20 października 2023 roku na PlayStation 5, a następnie trafiła na komputery osobiste pod koniec stycznia 2025 roku. Produkcja kontynuuje wydarzenia znane z Marvel’s Spider Man oraz Marvel’s Spider Man: Miles Morales, rozwijając historię bohaterów i ich walkę z nowymi zagrożeniami w Nowym Jorku.

Osoby, które do tej pory nie miały okazji poznać wcześniejszych odsłon serii, mogą nadrobić zaległości w ramach abonamentu. W katalogu PS Plus Extra dostępne są już zarówno Marvel’s Spider Man, jak i Marvel’s Spider Man: Miles Morales, w tym także odświeżona wersja pierwszej części przygotowana z myślą o PlayStation 5.