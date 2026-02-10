Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekły pierwsze gry z PlayStation Plus Extra i Premium na luty. Exclusive z PS5 i inne hity ofercie

Radosław Krajewski
2026/02/10 17:31
Sony szykuje niezwykle dobrą ofertę.

Do PlayStation Plus Extra i Premium zmierza kolejna duża produkcja na wyłączność konsoli Sony. Według najnowszych informacji jeszcze w lutym katalog usługi zostanie rozszerzony o kilka głośnych tytułów, a wśród nich znajdzie się jedna z największych premier ostatnich lat na PlayStation 5.

PlayStation Plus

Z informacji od serwisu Dealabs wynika, że już za tydzień subskrybenci PS Plus Extra i Premium otrzymają dostęp do następujących Marvel’s Spider Man 2, Test Drive Unlimited: Solar Crown oraz Neva. Największą uwagę przyciąga oczywiście przygoda Petera Parkera i Milesa Moralesa, która pierwotnie zadebiutowała 20 października 2023 roku na PlayStation 5, a następnie trafiła na komputery osobiste pod koniec stycznia 2025 roku. Produkcja kontynuuje wydarzenia znane z Marvel’s Spider Man oraz Marvel’s Spider Man: Miles Morales, rozwijając historię bohaterów i ich walkę z nowymi zagrożeniami w Nowym Jorku.

Osoby, które do tej pory nie miały okazji poznać wcześniejszych odsłon serii, mogą nadrobić zaległości w ramach abonamentu. W katalogu PS Plus Extra dostępne są już zarówno Marvel’s Spider Man, jak i Marvel’s Spider Man: Miles Morales, w tym także odświeżona wersja pierwszej części przygotowana z myślą o PlayStation 5.

GramTV przedstawia:

Do oferty dołączy również Test Drive Unlimited: Solar Crown. Gra w momencie premiery spotkała się z chłodnym przyjęciem, jednak obecność w abonamencie może pomóc jej zdobyć nową publiczność i poprawić wizerunek wśród graczy. Trzecim potwierdzonym tytułem jest Neva, nastrojowa i artystyczna przygodówka przygotowana przez twórców Gris. To krótsze, lecz emocjonalne doświadczenie, które zdobyło uznanie dzięki stylistyce oraz opowieści.

Oficjalna zapowiedź gier w lutowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium odbędzie się już jutro, czyli 11 lutego. Wtedy też poznamy kolejne gry z szykowanej oferty.

PlayStation Plus – oferta gier w Extra i Premium na luty 2026

  • Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)
  • Test Drive Unlimited: Solar Crown (PS5)
  • Neva (PS5/PS4)
Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/ps-plus-extra-une-grosse-exclusivite-ps5-debarque-ce-mois-de-fevrier-61029

