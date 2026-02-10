Zaloguj się lub Zarejestruj

Horizon 3 odległą pieśnią przyszłości – Guerrilla Games stawia teraz na Hunters Gathering

Mikołaj Berlik
2026/02/10 08:30
0
0

Najnowsze plotki sugerują, że kolejna wielka przygoda Aloy może zadebiutować dopiero za 3 do 5 lat.

Mimo wcześniejszych zapewnień o niesłabnącym zaangażowaniu w gry dla jednego gracza, rzeczywistość zdaje się weryfikować te plany. Według źródeł portalu Kotaku, deweloperzy pracujący dotychczas nad trzecią częścią głównej serii zostali oddelegowani do wsparcia produkcji Hunters Gathering. Taki ruch przypomina sytuację z przeszłości, gdy BioWare przesuwało zespół od Dragon Age, by ratować produkcję Anthem.

Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon – kiedy zobaczymy Horizon 3?

Przewidywany termin wydania Horizon 3 w okolicach 2029-2031 roku sprawia, że gra może stać się jednym z kluczowych tytułów na nadchodzącą konsolę PlayStation 6. Nie wyklucza to jednak premiery międzygeneracyjnej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Forbidden West. Sony prawdopodobnie będzie chciało utrzymać dostępność swoich największych hitów na obu systemach, by zmaksymalizować sprzedaż w okresie przejściowym.

GramTV przedstawia:

Tymczasem fani uniwersum nie zostaną z niczym, ponieważ jeszcze w tym miesiącu ruszają zamknięte testy Horizon Hunters Gathering na PS5 i PC. Gracze będą mogli sprawdzić trzech różnych łowców i przetestować mechanikę wspólnych polowań. Guerrilla potwierdziła już, że ten sieciowy tytuł otrzyma po premierze solidne wsparcie, w tym nowe wątki fabularne, co tylko potwierdza, że studio wiąże z tym projektem swoje najbliższe lata pracy.

W ostatnim czasie mogliśmy przeczytać wiele informacji na temat uniwersum Horizon, niestety nie wszystkie są do końca pozytywne. Ostatnio zapowiedziane Horizon Hunters Gathering zebrało wiele negatywnych komentarzy porównująych projekt do Concorda – kultowego już przykładu gry-usługi Ubisoftu, która po hucznych zapowiedziach okazała się ogromną porażką.

Źródło:https://gamingbolt.com/horizon-3-could-launch-in-3-to-5-years-most-staff-pulled-to-work-on-hunters-gathering-rumor

Tagi:

News
Sony
plotka
PlayStation
Guerrilla Games
Horizon: Zero Dawn
Guerilla Games
Horizon
PlayStation 5
Horizon Hunters Gathering
