Horizon 3 odległą pieśnią przyszłości – Guerrilla Games stawia teraz na Hunters Gathering

Najnowsze plotki sugerują, że kolejna wielka przygoda Aloy może zadebiutować dopiero za 3 do 5 lat.

Mimo wcześniejszych zapewnień o niesłabnącym zaangażowaniu w gry dla jednego gracza, rzeczywistość zdaje się weryfikować te plany. Według źródeł portalu Kotaku, deweloperzy pracujący dotychczas nad trzecią częścią głównej serii zostali oddelegowani do wsparcia produkcji Hunters Gathering. Taki ruch przypomina sytuację z przeszłości, gdy BioWare przesuwało zespół od Dragon Age, by ratować produkcję Anthem.

Horizon – kiedy zobaczymy Horizon 3?

Przewidywany termin wydania Horizon 3 w okolicach 2029-2031 roku sprawia, że gra może stać się jednym z kluczowych tytułów na nadchodzącą konsolę PlayStation 6. Nie wyklucza to jednak premiery międzygeneracyjnej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Forbidden West. Sony prawdopodobnie będzie chciało utrzymać dostępność swoich największych hitów na obu systemach, by zmaksymalizować sprzedaż w okresie przejściowym.