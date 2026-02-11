Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy God of War z premierą podczas State of Play? Grecki spin-off może szybko zadebiutować

2026/02/11 10:40
To byłaby największa niespodzianka nadchodzącego pokazu Sony.

W sieci rozkręca się nowa fala spekulacji związanych z marką God of War. Część społeczności PlayStation uważa, że jeszcze w tym tygodniu możemy zobaczyć niespodziewaną premierę nowej odsłony serii, która miałaby zadebiutować tuż po prezentacji State of Play.

God of War Ragnarok
God of War Ragnarok

God of War – nowa odsłona serii z szybką premierą?

Według krążących informacji chodzi o poboczny projekt osadzony w greckiej mitologii, przygotowywany rzekomo przez Mega Cat Studios. Produkcja ma przyjąć formę gry akcji w stylu metroidvanii z kamerą 2.5D, inspirowana serią Metroid Prime, czy Prince of Persia: The Lost Crown. Podobne plotki pojawiały się podczas ubiegłorocznego The Game Awards, ale wtedy nie doszło nawet do zapowiedzi gry.

Nowe doniesienia dostarczyli internetowi twórcy z Hiszpanii. Jeden z nich, znany jako Revenant, zasugerował, że w trakcie tygodnia pojawi się ogromne ogłoszenie związane z uwielbianą serią. Zwrócono również uwagę, że ma on współpracować z PlayStation Spain przy transmisji State of Play i planuje kontynuować nadawanie także po zakończeniu wydarzenia, co wielu fanów odczytało jako sugestię natychmiastowej premiery gry.

W tym tygodniu pojawi się jedno szczególnie wielkie ogłoszenie związane z ukochaną sagą – twierdził.

Do dyskusji odniósł się również Jeff Grubb z Giant Bomb, który już wcześniej wspominał o istnieniu projektu. Podczas programu Game Mess Mornings został zapytany, czy inicjatywa związana z God of War wreszcie się ujawni. Jego odpowiedź tylko podsyciła domysły.

Kto to może powiedzieć. Ja na pewno nie.

GramTV przedstawia:

Plotka opiera się głównie na domysłach i nieoficjalnych sugestiach, jednak historia zna przypadki niespodziewanych premier, które pojawiały się bez wcześniejszej zapowiedzi i natychmiast przyciągały uwagę graczy. Ewentualny dwuwymiarowy spin-off God of War z pewnością wzbudziłby duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród fanów klasycznych odsłon serii.

Otwartą kwestią pozostaje także wybór platform. Premiera na PlayStation 5 wydaje się niemal pewna, lecz pojawiają się pytania, czy Sony rozważy również inne sprzęty, w tym PC.

