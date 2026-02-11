Zaloguj się lub Zarejestruj

Subnautica 2 z kolejnymi szczegółami. Dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać multiplayer

Mikołaj Berlik
2026/02/11 13:00
Pojawił się nowy dev vlog.

Mimo niedawnych zawirowań prawnych na linii deweloper-wydawca, prace nad Subnautica 2 zdają się wracać na właściwe tory. Studio Unknown Worlds opublikowało nowy materiał wideo, w którym skupia się na najważniejszych filarach nadchodzącej produkcji.

Subnautica 2
Subnautica 2

Subnautica 2 – twórcy ponownie przemówili

Największą nowością w serii jest wprowadzenie oficjalnego trybu współpracy online. Twórcy podkreślają, że projekt od początku powstawał z myślą o multiplayerze, jednak uspokajają fanów oryginału: kooperacja jest całkowicie opcjonalna. Całą kampanię będzie można przejść samotnie, zachowując klimat izolacji znany z poprzednich części.

Ciekawostką jest fakt, że zespół wydelegował dedykowaną grupę deweloperów, których jedynym zadaniem jest optymalizacja gry pod kątem urządzeń przenośnych, takich jak Steam Deck czy ROG Ally. Ponadto studio potwierdziło pełne wsparcie dla funkcji cross-play między użytkownikami PC a posiadaczami konsol Xbox.

Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa o przetrwaniu, której akcja toczy się w zupełnie nowym, obcym świecie oceanicznym. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, opracowanym przez Unknown Worlds.
Nowy świat, nowa przygoda

Czeka na Ciebie nowy świat i zupełnie nowa historia. Jesteś pionierem podróżującym do odległego świata, ale coś jest nie tak. Sztuczna inteligencja statku nalega, abyś kontynuował misję. Ten świat jest zbyt niebezpieczny, aby ludzie mogli w nim przetrwać... Chyba że zmienisz znaczenie bycia człowiekiem. Jakie stworzenia, inteligentne lub nie, czekają na Twoje przybycie?

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że Subnautica 2 pozostaje obecnie najbardziej wyczekiwanym tytułem na platformie Steam, gromadząc blisko 4 mln zapisów na listach życzeń. Gra pod tym względem wyprzedza nawet tak głośne produkcje jak Resident Evil Requiem czy Forza Horizon 6. Gra od Unknown Entertainment powinna zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku

News
PC
PlayStation 5
Unknown Worlds Entertainment
Subnautica
Xbox Series X
Xbox Series S
Subnautica 2
