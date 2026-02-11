Subnautica 2 z kolejnymi szczegółami. Dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać multiplayer

Największą nowością w serii jest wprowadzenie oficjalnego trybu współpracy online. Twórcy podkreślają, że projekt od początku powstawał z myślą o multiplayerze, jednak uspokajają fanów oryginału: kooperacja jest całkowicie opcjonalna. Całą kampanię będzie można przejść samotnie, zachowując klimat izolacji znany z poprzednich części.
Ciekawostką jest fakt, że zespół wydelegował dedykowaną grupę deweloperów, których jedynym zadaniem jest optymalizacja gry pod kątem urządzeń przenośnych, takich jak Steam Deck czy ROG Ally. Ponadto studio potwierdziło pełne wsparcie dla funkcji cross-play między użytkownikami PC a posiadaczami konsol Xbox.
Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa o przetrwaniu, której akcja toczy się w zupełnie nowym, obcym świecie oceanicznym. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, opracowanym przez Unknown Worlds.
Nowy świat, nowa przygoda
Czeka na Ciebie nowy świat i zupełnie nowa historia. Jesteś pionierem podróżującym do odległego świata, ale coś jest nie tak. Sztuczna inteligencja statku nalega, abyś kontynuował misję. Ten świat jest zbyt niebezpieczny, aby ludzie mogli w nim przetrwać... Chyba że zmienisz znaczenie bycia człowiekiem. Jakie stworzenia, inteligentne lub nie, czekają na Twoje przybycie?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!