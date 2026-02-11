Subnautica 2 z kolejnymi szczegółami. Dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać multiplayer

Mimo niedawnych zawirowań prawnych na linii deweloper-wydawca, prace nad Subnautica 2 zdają się wracać na właściwe tory. Studio Unknown Worlds opublikowało nowy materiał wideo, w którym skupia się na najważniejszych filarach nadchodzącej produkcji.

Subnautica 2 – twórcy ponownie przemówili

Największą nowością w serii jest wprowadzenie oficjalnego trybu współpracy online. Twórcy podkreślają, że projekt od początku powstawał z myślą o multiplayerze, jednak uspokajają fanów oryginału: kooperacja jest całkowicie opcjonalna. Całą kampanię będzie można przejść samotnie, zachowując klimat izolacji znany z poprzednich części.