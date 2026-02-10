Kolekcjonerka Ghost of Yotei tańsza o ponad 40%

Nic więc dziwnego, że Ghost of Yōtei podczas gali Golden Joystick Awards zostało wybrane konsolową grą roku. A wy macie już swoją kopię?
Edycja Kolekcjonerska Ghost of Yōtei w promocji
Jeżeli nie, to ciekawa oferta pojawiła się w Media Expert. To tam można kupić GoY w wersji kolekcjonerskiej na PlayStation 5. Nominalna cena tej edycji 1099,00 zł, niemniej wykorzystują kod ME-DAYS zgarniemy ją za 649,99 zł. To oznacza, że w ten sposób zaoszczędzimy o nieco ponad 40%, płacąc mniej o 449,01 zł.
A co znajdziemy w Edycji Kolekcjonerskiej? Dodatki zarówno fizyczne, jak i cyfrowe. W tej pierwszej grupie znajdziemy maskę ducha, szarfę, tsubę, Papierowy Miłorząb, karty z grafikami oraz grę zenihajiki i sakwa. Do tego dochodzi pełna wersja Ghost of Yōtei oraz możliwe do wykorzystania w niej zbroja węża, barwnik do zbroi, koń i siodło, zestaw do ozdabiania miecza, mapy wędrowców oraz talizman.
- Ghost of Yōtei – Edycja Kolekcjonerska (PS5) – 649,99 zł (z kodem ME-DAYS)
Poznaj emocjonującą, nową historię japońskiej wojowniczki, której misją jest zemsta.
Ghost of Yōtei to nowa opowieść, której akcja rozgrywa się na japońskiej prowincji w XVII wieku – 300 lat po wydarzeniach z wysoko ocenianej gry Ghost of Tsushima. Poznaj historię udręczonej, samotnej najemnej wojowniczki o imieniu Atsu. Przemierza ona piękne, surowe krajobrazy północnej Japonii, chcąc zemścić się na tych, którzy wiele lat wcześniej zabili jej rodzinę.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu dociera do niezbadanych ziem w krainie Ezo w poszukiwaniu grupy sześciu banitów. Czeka tam na nią jednak dużo więcej niż tylko zemsta.
Podczas wyprawy Atsu zyska niespodziewanych sojuszników i stworzy więzi, których siła przekroczy jej wyobrażenia.
