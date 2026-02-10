Kolekcjonerka Ghost of Yotei tańsza o ponad 40%

Nic więc dziwnego, że Ghost of Yōtei podczas gali Golden Joystick Awards zostało wybrane konsolową grą roku. A wy macie już swoją kopię?

Edycja Kolekcjonerska Ghost of Yōtei w promocji

Jeżeli nie, to ciekawa oferta pojawiła się w Media Expert. To tam można kupić GoY w wersji kolekcjonerskiej na PlayStation 5. Nominalna cena tej edycji 1099,00 zł, niemniej wykorzystują kod ME-DAYS zgarniemy ją za 649,99 zł. To oznacza, że w ten sposób zaoszczędzimy o nieco ponad 40%, płacąc mniej o 449,01 zł.

A co znajdziemy w Edycji Kolekcjonerskiej? Dodatki zarówno fizyczne, jak i cyfrowe. W tej pierwszej grupie znajdziemy maskę ducha, szarfę, tsubę, Papierowy Miłorząb, karty z grafikami oraz grę zenihajiki i sakwa. Do tego dochodzi pełna wersja Ghost of Yōtei oraz możliwe do wykorzystania w niej zbroja węża, barwnik do zbroi, koń i siodło, zestaw do ozdabiania miecza, mapy wędrowców oraz talizman.