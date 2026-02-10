Hideo Kojima "nie miał za dużo czasu na montaż". Niedługo nowy zwiastun?

Słynny reżyser przyznał wprawdzie w mediach społecznościowych, że "nie miał dziś zbyt wiele czasu na montowanie", ale widoczny na ekranie napis "A Hideo Kojima Game" mówi fanom wszystko. Biorąc pod uwagę, że ostatnio pracował nad materiałem wideo po ośmiu miesiącach przerwy, niemal pewne jest, że Kojima Productions szykuje mocne uderzenie na czwartkową konferencję Sony. Choć pliki na osi czasu pozostają nieczytelne, branża huczy od domysłów na temat tego, co zobaczymy podczas ponadgodzinnego show.

Hideo Kojima teasuje nowy zwiastun od Kojima Productions

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest oficjalna zapowiedź Death Stranding 2: On the Beach – Director’s Cut wraz z potwierdzeniem daty premiery wersji na PC. Plotki o tym wydaniu krążą już od listopada, kiedy to ESRB przedwcześnie opublikowało kategorię wiekową dla tego tytułu. Część graczy liczy jednak na coś zupełnie nowego, na przykład kolejny materiał z szpiegowskiego projektu Physint, o którym od dawna mówi się w kontekście udziału wielkich hollywoodzkich gwiazd, w tym Roberta Pattinsona.

Wczytywanie ramki mediów.