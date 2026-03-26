Rockstar poszukuje testerów w Indiach. Premiera GTA 6 niezagrożona?

Maciej Petryszyn
2026/03/26 22:00
Po dwóch przesunięciach premier trudno się dziwić obawom, że i obecny termin wyjścia Grand Theft Auto nie zostanie dotrzymany. A może jednak zostanie?

Pojawiły się nowe poszlaki wskazujące, iż Rockstar faktycznie może zmierzać ku końcowym etapom tworzenia nowego GTA. Źródłem poszlak jest LinkedIn.

Rockstar poszukuje testerów. Co to znaczy dla GTA?

Bo to właśnie na LinkedInie swój post opublikowała Priyanka Mourya, czyli starsza specjalistka ds. pozyskiwania talentów w Rockstarze. Jak możemy wyczytać w rzeczonym komunikacie, już 18 kwietnia w Bangalore w Indiach odbędzie się wydarzenie rekrutacyjne. W jego ramach firma poszukiwać będzie testerów, którzy dołączą do zespołu pracującego obecnie nad nadchodzącymi projektami studia. A więc i również Grand Theft Auto 6.

Post opublikowany przez Mouryę brzmiał następująco:

Aktywnie szukamy utalentowanych TESTERÓW GIER do naszego studia w Bangalore. Jeśli pasjonujesz się grami, może to być idealne stanowisko dla Ciebie. Zapraszamy osoby entuzjastycznie nastawione do dołączenia do naszego zespołu w biurze w Bangalore 18 kwietnia 2026 r. To szansa na pracę nad ekscytującymi projektami gier wraz z dynamicznym zespołem.

Chociaż są to oczywiście domysły, trudno nie odebrać poszukiwania testerów za znak, że prace nad Grand Theft Auto 6 znajdują się już na finiszu. Sam Rockstar zaś zdaje się wchodzić w finalną fazę testów swojego tegorocznego hitu. Dlatego też potrzebuje osób, które pomogą wyławiać nadal istniejące błędy. Osób, które zazwyczaj zaczynają brudną robotę dopiero w momencie, gdy prace nad grą zostały już praktycznie ukończone. Z drugiej strony pojawiły się wątpliwości, czy wspomniana rekrutacja faktycznie ma związek z GTA, gdyż tyczą się powstałego w 2016 roku Rockstar India.

Według obecnej wersji Grand Theft Auto 6 ma ukazać się 19 listopada 2026 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, chociaż pojawiły się też zaskakujące plotki o możliwym porcie na Nintendo Switch 2. Co prawda kilka tygodni temu mówiło się, o kolejnym potencjalnym przesunięciu, tym razem na 2027 rok, ale Take-Two Interactive szybko je zdementowało. Ale nawet jeżeli GTA 6 wyjdzie w listopadowym terminie, to ile za nie zapłacimy?

Źródło:https://mp1st.com/news/rockstar-hire-testers-for-gta-6-delay-unlikely

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

