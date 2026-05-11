Rockstar mógł wydać na GTA 6 absurdalne pieniądze. To finansowa przepaść

W obliczu braku informacji o Grand Theft Auto 6 pozostają nam rozważania. Na przykład w kwestii tego, ile to w ogóle kosztowało.

A kosztowało prawdopodobnie dużo. Właśnie pojawiły się na ten temat najnowsze szacunki.

Ponad 1 miliard dolarów za GTA 6?

Jak podaje Business Insider, Take-Two na poczet powstania Grand Theft Auto 6 mogło wydać nawet od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Kwota ta została oszacowana przez branżowych analityków w oparciu o wywiad z szefem T2, Straussem Zelnickiem. 68-latek przyznał niedawno, że GTA 6 było drogie, ale nie podał przy tym żadnych konkretnych kwot, co oczywiście nie może dziwić. Już wcześniej mówiło się, że nowa produkcja Rockstar Games może być najdroższą grą w historii branży i wydaje się, że faktycznie tak będzie. Szczególnie że dotychczasowe wydatki, to jeszcze nie koniec, bo do premiery pozostało pół roku, a kampania marketingowa i ostatnie szlify same się nie opłacą, prawda?