Rockstar mógł wydać na GTA 6 absurdalne pieniądze. To finansowa przepaść

Maciej Petryszyn
2026/05/11 16:30
W obliczu braku informacji o Grand Theft Auto 6 pozostają nam rozważania. Na przykład w kwestii tego, ile to w ogóle kosztowało.

A kosztowało prawdopodobnie dużo. Właśnie pojawiły się na ten temat najnowsze szacunki.

Ponad 1 miliard dolarów za GTA 6?

Jak podaje Business Insider, Take-Two na poczet powstania Grand Theft Auto 6 mogło wydać nawet od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Kwota ta została oszacowana przez branżowych analityków w oparciu o wywiad z szefem T2, Straussem Zelnickiem. 68-latek przyznał niedawno, że GTA 6 było drogie, ale nie podał przy tym żadnych konkretnych kwot, co oczywiście nie może dziwić. Już wcześniej mówiło się, że nowa produkcja Rockstar Games może być najdroższą grą w historii branży i wydaje się, że faktycznie tak będzie. Szczególnie że dotychczasowe wydatki, to jeszcze nie koniec, bo do premiery pozostało pół roku, a kampania marketingowa i ostatnie szlify same się nie opłacą, prawda?

Tak czy inaczej, te szacunki wskazują na prawdziwą finansową przepaść pomiędzy nowym Grand Theft Auto a innymi wydanymi w ostatnich latach dużymi tytułami. Weźmy taki Marathon od Bungie, który posiadał budżet na poziomie 200 milionów dolarów. Niewiele ponad 200 milionów kosztowało też Horizon Forbidden West czy The Last of Us Part 2. Nadal jednak mówimy tutaj o sumie 5-krotnie mniejszej niż w przypadku GTA 6. Nic więc dziwnego, że od dawna gracze obawiają się o to, ile wyczekiwany hit będzie kosztować, gdy trafi już na półki. Według nieoficjalnych informacji niekoniecznie będzie jednak w tej kwestii najgorzej.

Grand Theft Auto 6 ostatecznie ma trafić na rynek 19 listopada 2026 roku. Niemniej Sony najwyraźniej nie chciało dłużej czekać na marketingowe ruchy Rockstara i samo zaczęło promocję nowego GTA, zachęcając przy okazji posiadaczy PlayStation 4 do przesiadki na PlayStation 5. Ponadto produkcja ukaże się też na Xbox Series X/S, aczkolwiek od pewnego czasu plotkuje się również o szokującym wydaniu na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.eurogamer.net/grand-theft-auto-6-development-cost-billions

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

