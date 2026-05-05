GTA 6 ominie PC, bo komputerowi gracze „nie są głównymi odbiorcami”. Szef Take-Two potwierdza umowę z PlayStation

Rockstar Games chce skupić się na dopracowaniu wersji na konsolach.



Premiera GTA 6 od samego początku budzi ogromne emocje, ale jedna decyzja Rockstar Games ponownie wywołała dyskusję wśród graczy. Produkcja zadebiutuje wyłącznie na konsolach, a wersja PC nie pojawi się w dniu premiery. Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, odniósł się do tej sytuacji i potwierdził, że firma ma podpisaną umowę marketingową z PlayStation, ale brak wersji na PC nie jest jej konsekwencją. Powody są zupełnie inne. GTA 6 – pecetowi gracze nie są “głównym odbiorcą” serii według szefa Take-Two Interactive Temat powrócił przy okazji pytania zadanego przez Jasona Schreiera z Bloomberga, który zapytał wprost, czy ewentualna współpraca z Sony mogła wpłynąć na brak wersji PC w dniu premiery. Zelnick zdecydowanie zaprzeczył takim sugestiom.

Nie. Mam na myśli to, że pod względem historii Rockstar zaczynał od konsol. Plotki o potencjalnym partnerstwie marketingowym z Sony krążą od lat i dla wielu ekspertów z branży taki ruch wydaje się logiczny. Premiera GTA 6 ma być jednym z największych wydarzeń tej generacji i może skłonić wielu graczy wciąż korzystających ze starszego sprzętu do przesiadki na PlayStation 5. Jednocześnie trudno byłoby uzasadnić sytuację, w której Sony miałoby blokować wersję PC, skoro gra i tak zmierza na Xbox Series X/S, czyli bezpośrednią konkurencję dla PlayStation.

Zelnick wskazuje jednak, że powód decyzji Rockstar jest znacznie prostszy i wynika z przyjętej strategii wydawniczej: Rockstar zawsze zaczyna od konsol, ponieważ w przypadku takiej premiery najważniejsze jest trafienie do głównego odbiorcy. Chodzi o to, aby naprawdę dobrze obsłużyć podstawowego klienta. Jeśli główny odbiorca nie jest obecny lub nie zostanie obsłużony jako pierwszy i jak najlepiej, wtedy nie dociera się skutecznie do pozostałych graczy.

Takie wyjaśnienie może nie przekonać społeczności PC, zwłaszcza że większość dużych wydawców z powodzeniem realizuje jednoczesne premiery na komputerach i konsolach. Co ciekawe, sam Zelnick przyznaje, że znaczenie rynku PC w ostatnich latach znacząco wzrosło. Kiedy pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zaczęliśmy wydawać NBA 2K na PC, te wersje odpowiadały za około pięć procent sprzedaży. Dziś w przypadku dużych tytułów PC może generować nawet 45 lub 50 procent sprzedaży. Wszystko wskazuje więc na to, że Take-Two liczy na utrzymanie wysokiego zainteresowania GTA 6 także w kolejnych miesiącach po premierze, gdy gra trafi w końcu na komputery osobiste. Od dawna pojawiają się spekulacje, ile przyjdzie nam zapłacić za GTA 6. Bank of America wezwało firmę do wyznaczenia ceny na 80 dolarów, argumentując tym, że łatwiej będzie przeforsować globalną podwyżkę cen gier.

Radosław Krajewski

