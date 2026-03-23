GTA 6 na Switchu 2? Rockstar ma czas do maja, insider idzie o zakład

Maciej Petryszyn
2026/03/23 11:15
O Grand Theft Auto 6 nadal wiemy na dobrą sprawę tyle, co nic. W efekcie od dłuższego czasu musimy opierać się głównie na plotkach.

Jedna z najnowszych plotek jest natomiast szokująca. A tyczy się portu, którego w przypadku GTA 6 raczej nikt się nie spodziewał.

Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 ze swoją wersją GTA 6?

Na ten moment Grand Theft Auto 6 zostało oficjalnie potwierdzone na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, nikt jednak nie wątpi, że prędzej czy później swojej wersji doczekają się też posiadacze komputerów osobistych. Czy to wszystko? Coraz więcej insiderów twierdzi, że nie. Już pod koniec ubiegłego roku mówiło się, że Rockstar Games miało badać możliwości Nintendo Switch 2. Teraz zaś leaker Reece “KiwiTalkz” Reilly zapewnia, iż jego źródło, które w przeszłości wielokrotnie miało podawać potwierdzone później informacje, upiera się, że GTA 6 na Switcha 2 faktycznie powstaje. Rzeczone źródło ma być tak pewne, że nawet założyło się z KiwiTalkz o kolację.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych KiwiTalkz napisał:

Bilety do Indii na czerwiec są już zarezerwowane! Wygląda na to, że wszystko ułoży się tak, że wygram tę wystawną kolację od mojego informatora z Rockstara, podczas której będziemy omawiać GTA VI na Switcha 2.

Moje źródło od miesięcy powtarza, że gra pojawi się na konsoli w dniu swojej premiery. Myślałem, że to kompletne bzdury i rzuciłem mu wyzwanie, ale on podbił stawkę. Rockstar ma czas do początku maja na ogłoszenie wersji na Switcha 2, w przeciwnym razie wygrywam. Na pewno wrzucę fotkę z kolacji, lol.

Grand Theft Auto ma ukazać się na rynku na 19 listopada 2026 rok i gdyby tak się stało, otrzymalibyśmy szczęśliwe zakończenie po dwukrotnym już przełożeniu premiery. Wcześniej jednak oczywiście ruszy przedsprzedaż. Kiedy? Oczywiście nie wiadomo, ale wiele wskazuje, iż może to się stać dosłownie w każdej chwili. Niemniej pozostaje też pytanie, ile w ogóle użytkownicy zapłacą za grę? Jeden ze sklepów wycenił już GTA 6 i to na takim poziomie, który, gdyby się potwierdził, może zwalać z nóg.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/03/23/406941-gta-vi-na-nintendo-switch-2-gromkii-insaid-o-planax-rockstar-games.html

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

