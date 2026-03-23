GTA 6 na Switchu 2? Rockstar ma czas do maja, insider idzie o zakład

O Grand Theft Auto 6 nadal wiemy na dobrą sprawę tyle, co nic. W efekcie od dłuższego czasu musimy opierać się głównie na plotkach.

Jedna z najnowszych plotek jest natomiast szokująca. A tyczy się portu, którego w przypadku GTA 6 raczej nikt się nie spodziewał.

Nintendo Switch 2 ze swoją wersją GTA 6?

Na ten moment Grand Theft Auto 6 zostało oficjalnie potwierdzone na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, nikt jednak nie wątpi, że prędzej czy później swojej wersji doczekają się też posiadacze komputerów osobistych. Czy to wszystko? Coraz więcej insiderów twierdzi, że nie. Już pod koniec ubiegłego roku mówiło się, że Rockstar Games miało badać możliwości Nintendo Switch 2. Teraz zaś leaker Reece “KiwiTalkz” Reilly zapewnia, iż jego źródło, które w przeszłości wielokrotnie miało podawać potwierdzone później informacje, upiera się, że GTA 6 na Switcha 2 faktycznie powstaje. Rzeczone źródło ma być tak pewne, że nawet założyło się z KiwiTalkz o kolację.