Nawet PlayStation nie jest przekonane, że GTA 6 zadebiutuje w tym roku. Czeka nas kolejna obsuwa?

PlayStation opublikowało listę najbardziej wyczekiwanych gier z potwierdzoną datą premiery, ale na nie uwzględniło GTA 6.
PlayStation opublikowało listę gier, które według firmy są najbardziej wyczekiwanymi tytułami z potwierdzoną datą premiery na PlayStation 5 w 2026 roku. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem zestawienia jest jednak brak Grand Theft Auto 6. Czy PlayStation wie coś czego jeszcze my jeszcze nie wiemy?
Czy GTA 6 wyrobi się na premierę?
Artykuł opublikowany na oficjalnej stronie PlayStation obejmuje zarówno produkcje first-party, jak i third-party, dlatego nieobecność gry Rockstara nie może być tłumaczona faktem, że studio nie należy do Sony. Na liście znalazły się takie gry jak LEGO Batman: The Legacy of the Dark Knight, Nioh 3 oraz Resident Evil Requiem. Do zestawienia trafiły również gry ekskluzywne PlayStation, takie jak Saros i Wolverine, a także Halo: Campaign Evolved, czyli remake pierwszej odsłony serii, który ma zaznaczyć debiut Master Chiefa na konkurencyjnej konsoli dla Xboxa. GTA 6 nie zostało jednak wymienione w ogóle, co zaskakuje tym bardziej, że zaledwie kilka dni wcześniej pojawiły się doniesienia, iż PlayStation wewnętrznie traktuje nadchodzącą produkcję Rockstara niemal jak tytuł ekskluzywny.
To połączenie informacji wzbudziło niepokój wśród fanów serii, którzy coraz bardziej obawiają się kolejnego opóźnienia premiery. Grand Theft Auto 6 pierwotnie miało trafić na rynek wcześniej, jednak termin przesunięto na maj 2026 roku. Rockstar ogłosił następnie kolejne opóźnienie, ustalając nową datę premiery na 19 listopada 2026 roku.
GramTV przedstawia:
Historia opóźnień w przypadku gier Rockstara oraz bardzo późny, listopadowy termin premiery już wcześniej budziły sceptycyzm co do tego, czy nowa odsłona GTA faktycznie ukaże się przed końcem 2026 roku. Teraz, gdy nawet PlayStation, mimo bliskiej współpracy z Rockstar, nie uwzględnia gry na liście najbardziej wyczekiwanych premier, część graczy odbiera to niemal jako potwierdzenie, że GTA 6 może nie zadebiutować w przyszłym roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!