Nawet PlayStation nie jest przekonane, że GTA 6 zadebiutuje w tym roku. Czeka nas kolejna obsuwa?

PlayStation opublikowało listę gier, które według firmy są najbardziej wyczekiwanymi tytułami z potwierdzoną datą premiery na PlayStation 5 w 2026 roku. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem zestawienia jest jednak brak Grand Theft Auto 6. Czy PlayStation wie coś czego jeszcze my jeszcze nie wiemy?

Czy GTA 6 wyrobi się na premierę?

Artykuł opublikowany na oficjalnej stronie PlayStation obejmuje zarówno produkcje first-party, jak i third-party, dlatego nieobecność gry Rockstara nie może być tłumaczona faktem, że studio nie należy do Sony. Na liście znalazły się takie gry jak LEGO Batman: The Legacy of the Dark Knight, Nioh 3 oraz Resident Evil Requiem. Do zestawienia trafiły również gry ekskluzywne PlayStation, takie jak Saros i Wolverine, a także Halo: Campaign Evolved, czyli remake pierwszej odsłony serii, który ma zaznaczyć debiut Master Chiefa na konkurencyjnej konsoli dla Xboxa. GTA 6 nie zostało jednak wymienione w ogóle, co zaskakuje tym bardziej, że zaledwie kilka dni wcześniej pojawiły się doniesienia, iż PlayStation wewnętrznie traktuje nadchodzącą produkcję Rockstara niemal jak tytuł ekskluzywny.