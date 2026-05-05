Każdy chciał mieć swoje GTA. Nintendo powiedziało "Nie" i nie cofa się do dziś

Dziś może widać to już w mniejszym stopniu, ale był w historii gamingu ciekawy okres. Okres, w którym każdy chciał mieć własne GTA.

Grand Theft Auto biło rekordy popularności. Nic więc dziwnego, że niemal każdy chciał i dla siebie kawałek tego tortu.

Nintendo nie chce własnego GTA

Piszemy “niemal”, bo jednak nie dotyczyło to wszystkich. Weźmy takie Nintendo, które, chociaż istnieje w branży od dekad, nigdy się własnego GTA nie dorobiło. I nie ma w tym żadnego przypadku – jest to bardziej kwestia filozofii, jaka przyświeca Japończykom od wielu lat. Widać to po wywiadzie, który jeszcze w 2003 roku udzielił Shigeru Miyamoto, ówczesny dyrektor wielkiego N. Japoński weteran już wtedy zwracał uwagę na kwestie moralne i wpływ wirtualnej rozrywki na najmłodszych odbiorców. A to przecież oni nierzadko są przecież jednym z głównych targetów produkcji wydawanych przez Nintendo.