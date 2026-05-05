Yellowstone naprawdę wraca. Nowy zwiastun nadchodzącego hitu SkyShowtime

Nadchodzi bezpośrednia kontynuacja Yellowstone.

Uniwersum Yellowstone znów się rozrasta. Marka stworzona przez Taylora Sheridana od lat rozwija się w imponującym tempie, obejmując kolejne produkcje osadzone w tym samym świecie. Po sukcesach takich tytułów jak 1883 oraz 1923, czy niedawnego Madison, przyszedł czas na kolejną odsłonę, tym razem będącą bezpośrednią kontynuacją głównego serialu, czyli Ranczo Duttonów. Ranczo Duttonów – nowy zwiastun oczekiwanej kontynuacji Yellowstone Nowa produkcja koncentruje się na dalszych losach Beth i Ripa, w których ponownie wcielają się Kelly Reilly oraz Cole Hauser. Bohaterowie próbują rozpocząć nowe życie w Rio Paloma w Teksasie, jednak szybko trafiają na bezwzględnego rywala, który zrobi wszystko, by ochronić swoje interesy.

Gdy Beth i Rip walczą o wspólną przyszłość z dala od duchów Yellowstone, zderzają się z brutalną rzeczywistością i bezwzględnym rywalem, który nie cofnie się przed niczym, by chronić swoje imperium. W południowym Teksasie więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie rzadko przychodzi, a cena przetrwania może okazać się utratą duszy – czytamy w oficjalnym opisie. Zwiastun sugeruje, że nowy rozdział historii będzie jeszcze bardziej brutalny niż dotychczas. Beth i Rip muszą walczyć o przetrwanie, gdy lokalni ranczerzy próbują pozbyć się nowych graczy. Nie brakuje więc przemocy, strzelanin, a nawet podpaleń, które mają zmusić bohaterów do opuszczenia regionu. Wszystko wskazuje na to, że wybór Teksasu jako nowego domu może okazać się dla nich poważnym błędem. Produkcji towarzyszą również doniesienia o napięciach za kulisami. Według raportów, showrunner Chad Feehan nie jest już związany z projektem po konfliktach na planie, w które mieli być zaangażowani główni aktorzy oraz osoby związane z franczyzą od samego początku.

Oprócz Reilly i Hausera zobaczymy w serialu takich aktorów, jak Ed Harris, Annette Bening, Natalie Alyn Lind, Jai Courtney, Juan Pablo Raba, Marc Menchaca oraz J.R. Villarreal. Bening wciela się w Beulah Jackson, wpływową właścicielkę dużego teksańskiego rancza, która nie zamierza tolerować obecności Duttonów. Z kolei Harris gra Everetta McKinneya, doświadczonego weterana, w którym Beth zaczyna dostrzegać brakującą figurę ojca. Premiera Rancza Duttonów została zaplanowana w polskiej ofercie SkyShowtime na 22 maja. W dniu debiutu serialu na platformie otrzymamy dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

