W tym miesiącu debiutuje nowy serial science fiction od Netflixa. Nowy zwiastun serialu od twórców Stranger Things

Netflix zaprezentował nowy zwiastun serialu The Boroughs, który zapowiadany jest jako nowa produkcja twórców Stranger Things. Warto jednak nadmienić, że bracia Duffer nie napisali scenariusza, ani też nie wyreżyserowali żadnych odcinków The Boroughs i pełnią rolę wyłącznie producentów. To jednak wystarczy, aby serial science fiction był jedną z najbardziej oczekiwanych tytułów końcówki tej wiosny. Najnowszy zwiastun prezentuje zarys historii i bohaterów, a także nakreśla główną tajemnicę. Nowy materiał z The Boroughs od Netflixa zobaczycie poniżej.

Twórcami serialu Jeffrey Addiss i Will Matthews, którzy przygotowali również scenariusz pierwszego oraz finałowego odcinka. Bracia Duffer pełnią w projekcie rolę producentów wykonawczych. Reżyserami są Ben Taylor oraz Hiliary Leavitt.