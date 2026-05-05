W tym miesiącu debiutuje nowy serial science fiction od Netflixa. Nowy zwiastun serialu od twórców Stranger Things

Nowy zwiastun serialu od twórców Stranger Things

Radosław Krajewski
2026/05/05 16:20
Zapowiada się na jedną z najciekawszych propozycji tej wiosny.

Netflix zaprezentował nowy zwiastun serialu The Boroughs, który zapowiadany jest jako nowa produkcja twórców Stranger Things. Warto jednak nadmienić, że bracia Duffer nie napisali scenariusza, ani też nie wyreżyserowali żadnych odcinków The Boroughs i pełnią rolę wyłącznie producentów. To jednak wystarczy, aby serial science fiction był jedną z najbardziej oczekiwanych tytułów końcówki tej wiosny. Najnowszy zwiastun prezentuje zarys historii i bohaterów, a także nakreśla główną tajemnicę. Nowy materiał z The Boroughs od Netflixa zobaczycie poniżej.

The Boroughs – nowy zwiastun nadchodzącego serialu science fiction od Netflixa

Twórcami serialu Jeffrey Addiss i Will Matthews, którzy przygotowali również scenariusz pierwszego oraz finałowego odcinka. Bracia Duffer pełnią w projekcie rolę producentów wykonawczych. Reżyserami są Ben Taylor oraz Hiliary Leavitt.

Serial przenosi widzów do spokojnej, na pierwszy rzut oka idyllicznej społeczności emerytów. Właśnie tam grupa nietypowych bohaterów musi zmierzyć się z zagrożeniem spoza naszego świata.

W pozornie malowniczej społeczności emerytów grupa nieoczywistych bohaterów musi połączyć siły, aby powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której nie mają… czasu – czytamy w oficjalnym opisie serialu.

W obsadzie serialu znaleźli się: Bill Pullman, Geena Davis, Clarke Peters, Alfred Molina oraz Denis O'Hare. Towarzyszyć im będą Jena Malone, Carlos Miranda i Alice Kremelberg. W produkcji pojawią się również Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace, Mousa Hussein Kraish oraz Karan Soni.

Przypomnijmy, że The Boroughs zadebiutuje na Netflixie już 21 maja.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

