GTA 6 za 100 dolarów? Gracze już stawiają pieniądze

Jednym z często poruszanych tematów jest cena. Gracze zastanawiają się bowiem, ile przyjdzie im zapłacić za własny egzemplarz tegorocznego hitu od Rockstar Games.
Ponad 100 dolarów za Grand Theft Auto 6?!
Jedna z platform bukmacherskich uruchomiła nawet zakłady w tym temacie, którego pula wynosi 400 tysięcy dolarów. To daje zaś pewien pogląd na to, czego społeczność konkretnie się spodziewa. Okazuje się, że aż 61% tych, którzy postanowili obstawić, uważa, że za Grand Theft Auto 6 przyjdzie nam zapłacić więcej niż 70 dolarów. Co więcej, co dziesiąta osoba jest pewna, że produkcja Rockstara przekroczy psychologiczną barierę 100 dolarów za pojedynczą kopię gry. Dla odmiany 39% obstawiających twierdzi, iż żadnego cenowego szaleństwa nie będzie, a nowe GTA kosztować będzie co najwyżej 70 dolarów, ale nic ponad to.
