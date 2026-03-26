GTA 6 za 100 dolarów? Gracze już stawiają pieniądze

Sam omawiany zakład pozostaje aktywny od lutego 2025 roku i okazuje się, że przewidywania graczy w jego ramach zmieniały się wraz z upływem czasu. Początkowo bowiem przeważało przekonanie, że GTA 6 swoją ceną zbliży się do 80 dolarów. Dopiero na początku 2026 roku nastroje społeczności zmieniły się i teraz więcej obstawiających typuje bardziej 70 dolarów. Skąd ta zmiana? Z pewnością nie bez znaczenia był marcowy wywiad udzielony przez Straussa Zelnicka, dyrektora generalnego Take-Two Interactive. Ten w jednej z wypowiedzi mówił o “grze za którą ktoś zapłacił 70 lub 80 dolców”. I chociaż nigdzie nie potwierdził, że chodziło mu o GTA, gracze uznali to za dostatecznie wyraźną sugestię.

Skąd w ogóle obawy o możliwej cenie na poziomie ponad 90 czy nawet 100 dolarów? Cóż, mówimy tutaj o najdroższej grze w historii, której budżet według analityków wynosi co najmniej 2,5 miliarda dolarów. Jednocześnie Grand Theft Auto 6 musi mierzyć się z też z ogromem oczekiwań, które narosły z jednej strony po 13 latach czekania na kontynuację Grand Theft Auto 5, a z drugiej po fenomenalnie przyjętym Red Dead Redemption 2 z 2019 roku. A jak będzie w praktyce? To ma okazać się 19 listopada 2026 roku, bo wtedy GTA 6 ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. A może także na… Nintendo Switch 2?