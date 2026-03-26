GTA 6 za 100 dolarów? Gracze już stawiają pieniądze

Maciej Petryszyn
2026/03/26 15:00
O Grand Theft Auto 6 na ten moment wiadomo niewiele więcej ponad to, że będzie. Powolny proces ujawniania informacji skłania zatem do spekulacji.

Jednym z często poruszanych tematów jest cena. Gracze zastanawiają się bowiem, ile przyjdzie im zapłacić za własny egzemplarz tegorocznego hitu od Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Ponad 100 dolarów za Grand Theft Auto 6?!

Jedna z platform bukmacherskich uruchomiła nawet zakłady w tym temacie, którego pula wynosi 400 tysięcy dolarów. To daje zaś pewien pogląd na to, czego społeczność konkretnie się spodziewa. Okazuje się, że aż 61% tych, którzy postanowili obstawić, uważa, że za Grand Theft Auto 6 przyjdzie nam zapłacić więcej niż 70 dolarów. Co więcej, co dziesiąta osoba jest pewna, że produkcja Rockstara przekroczy psychologiczną barierę 100 dolarów za pojedynczą kopię gry. Dla odmiany 39% obstawiających twierdzi, iż żadnego cenowego szaleństwa nie będzie, a nowe GTA kosztować będzie co najwyżej 70 dolarów, ale nic ponad to.

Sam omawiany zakład pozostaje aktywny od lutego 2025 roku i okazuje się, że przewidywania graczy w jego ramach zmieniały się wraz z upływem czasu. Początkowo bowiem przeważało przekonanie, że GTA 6 swoją ceną zbliży się do 80 dolarów. Dopiero na początku 2026 roku nastroje społeczności zmieniły się i teraz więcej obstawiających typuje bardziej 70 dolarów. Skąd ta zmiana? Z pewnością nie bez znaczenia był marcowy wywiad udzielony przez Straussa Zelnicka, dyrektora generalnego Take-Two Interactive. Ten w jednej z wypowiedzi mówił o “grze za którą ktoś zapłacił 70 lub 80 dolców”. I chociaż nigdzie nie potwierdził, że chodziło mu o GTA, gracze uznali to za dostatecznie wyraźną sugestię.

Skąd w ogóle obawy o możliwej cenie na poziomie ponad 90 czy nawet 100 dolarów? Cóż, mówimy tutaj o najdroższej grze w historii, której budżet według analityków wynosi co najmniej 2,5 miliarda dolarów. Jednocześnie Grand Theft Auto 6 musi mierzyć się z też z ogromem oczekiwań, które narosły z jednej strony po 13 latach czekania na kontynuację Grand Theft Auto 5, a z drugiej po fenomenalnie przyjętym Red Dead Redemption 2 z 2019 roku. A jak będzie w praktyce? To ma okazać się 19 listopada 2026 roku, bo wtedy GTA 6 ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. A może także na… Nintendo Switch 2?

Źródło:https://www.playstationlifestyle.net/2026/03/25/gta-6-price-bets-grand-theft-auto-vi-70-80-cost/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

