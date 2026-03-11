Mega Marzec w PlayStation Store. Wystartowała nowa wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Szaleństwo okazji w PlayStation Store dobiega końca, ale użytkownicy konsol PlayStation mogą skorzystać z nowej oferty specjalnej. W cyfrowym sklepie Sony ruszyła bowiem wyprzedaż o nazwie Mega Marzec, w ramach której przeceniono sporo ciekawych produkcji. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach, God of War: Ragnarok, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Mount & Blade II: Bannerlord czy Sekiro: Shadows Die Twice.

Mega Marzec w PlayStation Store kończy się 26 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Mega Marzec w PlayStation Store – wybrane oferty: