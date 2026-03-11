Zaloguj się lub Zarejestruj

Mega Marzec w PlayStation Store. Wystartowała nowa wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2026/03/11 18:40
W niższych cenach kupicie m.in. Death Stranding 2: On the Beach, God of War: Ragnarok czy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Szaleństwo okazji w PlayStation Store dobiega końca, ale użytkownicy konsol PlayStation mogą skorzystać z nowej oferty specjalnej. W cyfrowym sklepie Sony ruszyła bowiem wyprzedaż o nazwie Mega Marzec, w ramach której przeceniono sporo ciekawych produkcji. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach, God of War: Ragnarok, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Mount & Blade II: Bannerlord czy Sekiro: Shadows Die Twice.

Mega Marzec w PlayStation Store kończy się 26 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Mega Marzec w PlayStation Store
Mega Marzec w PlayStation Store

Mega Marzec w PlayStation Store – wybrane oferty:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/c3b841f7-8daf-455d-a7f3-912837b3b217/1

Tagi:

Sony
PS4
PlayStation 4
promocja
oferta
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
PS Store
PlayStation 5
PS5
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

