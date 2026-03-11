Mega Marzec w PlayStation Store. Wystartowała nowa wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Szaleństwo okazji w PlayStation Store dobiega końca, ale użytkownicy konsol PlayStation mogą skorzystać z nowej oferty specjalnej. W cyfrowym sklepie Sony ruszyła bowiem wyprzedaż o nazwie Mega Marzec, w ramach której przeceniono sporo ciekawych produkcji. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach, God of War: Ragnarok, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Mount & Blade II: Bannerlord czy Sekiro: Shadows Die Twice.
Mega Marzec w PlayStation Store kończy się 26 marca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Mega Marzec w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Baldur’s Gate 3 – Cyfrowa Edycja Deluxe (PS5) – 269,25 PLN (zamiast 359 PLN)
- Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 254,25 PLN (zamiast 339 PLN)
- Dying Light – Essentials Edition – 13,68 PLN (zamiast 114 PLN)
- Frostpunk: Console Edition – 19,35 PLN (zamiast 129 PLN)
- God of War: Ragnarok (PS4/PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Life is Strange Remastered Collection – 33,80 PLN (zamiast 169 PLN)
- Medieval Dynasty (PS5) – 74,50 PLN (zamiast 149 PLN)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5) – 109,50 PLN (zamiast 219 PLN)
- Resident Evil Remake Trilogy (PS4/PS5) – 155,60 PLN (zamiast 389 PLN)
- Sekiro: Shadows Die Twice - Edycja Gry Roku – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- The Alters (PS5) – 111,30 PLN (zamiast 159 PLN)
- The Casting of Frank Stone (PS5) – 42,57 PLN (zamiast 129 PLN)
- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 41,79 PLN (zamiast 208,99 PLN)
- Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (PS5) – 87,60 PLN (zamiast 219 PLN)
