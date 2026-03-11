Ratowanie Świata za darmo w Fortnite. Kultowy tryb przechodzi na free-to-play

Epic Games szykuje prawdziwą gratkę dla fanów darmowego grania. Po niemal dekadzie od premiery, tryb Fortnite: Ratowanie Świata oficjalnie przechodzi na model free-to-play. To powrót do korzeni produkcji, która zanim stała się fenomenem Battle Royale, miała być kooperacyjnym survivalem.
Fortnite – najważniejsze informacje o premierze trybu w wersji F2P
Tryb ten zadebiutuje również na Nintendo Switch 2. Niestety, posiadacze pierwszego modelu Switcha, a także użytkownicy smartfonów i tabletów, nie otrzymają dostępu do Ratowania Świata.
Dla wielu graczy kluczową kwestią jest zarabianie wirtualnej waluty. Epic Games doprecyzowało zasady: Fundatorzy (osoby, które kupiły grę przed 30 czerwca 2020 r.): Zachowują przywilej zdobywania V-Dolców za zadania codzienne, obrony tarcz oraz misje alarmowe. Dodatkowo w dniu premiery F2P otrzymają paczkę prezentów, m.in. Superładowarki (do bohaterów, broni i pułapek) oraz 10 000 sztuk złota. Osoby, które dołączą do gry za darmo po 16 kwietnia, zamiast V-Dolców będą zdobywać Talony Rentgenowskie, które służą do zakupów wewnątrz trybu Ratowanie Świata (Lamy z łupem).
GramTV przedstawia:
PRZYGOTUJ SIĘ NA RATOWANIE ŚWIATA
Odpieraj hordy potworów i odkrywaj rozległy świat gry, który można niszczyć. Buduj olbrzymie forty, twórz broń, znajduj łupy i awansuj na wyższe poziomy!
Graj ze znajomymi lub dobierz się w drużynę z innymi dowódcami. Koordynuj budowanie i łącz zdolności w serie, aby czyścić trudniejsze strefy, a potem zgarnij łupy i ulepszenia!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!