Ratowanie Świata za darmo w Fortnite. Kultowy tryb przechodzi na free-to-play

Epic Games szykuje prawdziwą gratkę dla fanów darmowego grania. Po niemal dekadzie od premiery, tryb Fortnite: Ratowanie Świata oficjalnie przechodzi na model free-to-play. To powrót do korzeni produkcji, która zanim stała się fenomenem Battle Royale, miała być kooperacyjnym survivalem.

Fortnite – najważniejsze informacje o premierze trybu w wersji F2P

Przejście na model bezpłatny nastąpi 16 kwietnia. To historyczny moment, ponieważ obietnica darmowego dostępu do tego trybu krążyła w sieci od 2018 roku. Epic Games uruchomiło specjalną stronę, na której gracze mogą się rejestrować, by odblokować wspólne nagrody. Jeśli licznik zarejestrowanych osób przekroczy 1 milion, wszyscy uczestnicy otrzymają wyjątkową bohaterkę – Zimową Zabójczynię. Gra będzie dostępna na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz w usługach chmurowych.