Ratowanie Świata za darmo w Fortnite. Kultowy tryb przechodzi na free-to-play

Mikołaj Berlik
2026/03/11 20:00
Znamy datę darmowego udostępnienia.

Epic Games szykuje prawdziwą gratkę dla fanów darmowego grania. Po niemal dekadzie od premiery, tryb Fortnite: Ratowanie Świata oficjalnie przechodzi na model free-to-play. To powrót do korzeni produkcji, która zanim stała się fenomenem Battle Royale, miała być kooperacyjnym survivalem.

Fortnite
Fortnite

Fortnite – najważniejsze informacje o premierze trybu w wersji F2P

Przejście na model bezpłatny nastąpi 16 kwietnia. To historyczny moment, ponieważ obietnica darmowego dostępu do tego trybu krążyła w sieci od 2018 roku. Epic Games uruchomiło specjalną stronę, na której gracze mogą się rejestrować, by odblokować wspólne nagrody. Jeśli licznik zarejestrowanych osób przekroczy 1 milion, wszyscy uczestnicy otrzymają wyjątkową bohaterkę – Zimową Zabójczynię. Gra będzie dostępna na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz w usługach chmurowych.

Tryb ten zadebiutuje również na Nintendo Switch 2. Niestety, posiadacze pierwszego modelu Switcha, a także użytkownicy smartfonów i tabletów, nie otrzymają dostępu do Ratowania Świata.

Dla wielu graczy kluczową kwestią jest zarabianie wirtualnej waluty. Epic Games doprecyzowało zasady: Fundatorzy (osoby, które kupiły grę przed 30 czerwca 2020 r.): Zachowują przywilej zdobywania V-Dolców za zadania codzienne, obrony tarcz oraz misje alarmowe. Dodatkowo w dniu premiery F2P otrzymają paczkę prezentów, m.in. Superładowarki (do bohaterów, broni i pułapek) oraz 10 000 sztuk złota. Osoby, które dołączą do gry za darmo po 16 kwietnia, zamiast V-Dolców będą zdobywać Talony Rentgenowskie, które służą do zakupów wewnątrz trybu Ratowanie Świata (Lamy z łupem).

GramTV przedstawia:

PRZYGOTUJ SIĘ NA RATOWANIE ŚWIATA
Odpieraj hordy potworów i odkrywaj rozległy świat gry, który można niszczyć. Buduj olbrzymie forty, twórz broń, znajduj łupy i awansuj na wyższe poziomy!
Graj ze znajomymi lub dobierz się w drużynę z innymi dowódcami. Koordynuj budowanie i łącz zdolności w serie, aby czyścić trudniejsze strefy, a potem zgarnij łupy i ulepszenia!

Warto jednak pamiętać, że ogłoszenie to zbiega się w czasie z kontrowersyjną podwyżką cen V-Dolców, która wejdzie w życie 19 marca. Darmowy dostęp do Ratowania Świata może być więc próbą zatrzymania graczy przy ekosystemie Epic Games w obliczu rosnących kosztów.

Źródło:https://save-the-world.fortnite.com/pl/

News
PC
Epic Games
Fortnite
Epic
PlayStation 5
Epic Games Store
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
