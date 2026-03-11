Zaloguj się lub Zarejestruj

PS Plus Extra i Premium na marzec już oficjalnie. Sony odkrywa karty i prezentuje ofertę

Mikołaj Ciesielski
2026/03/11 17:45
0
0

Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi japońskiej firmy staną do walki z tyranidami, wrócą do Morii i nie tylko.

Sony postanowiło nie trzymać swoich klientów dłużej w niepewności i przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na marzec 2026 roku. Japońska firma potwierdziła wczorajsze plotki, ale – jak się okazuje – zadbała o jeden dodatkowy tytuł, o którym nie wspomniano w przecieku. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają dostęp do m.in. takich tytułów jak Astroneer, Blasphemous 2, The Lord of the Rings: Return to Moria czy Persona 5 Royal.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na marzec 2026
Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na marzec 2026

Największą atrakcją marcowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium wydaje się jednak Warhammer 40,000: Space Marine 2. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Warhammer 40K: Space Marine 2 - idealny powrót po latach? Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na marzec 2026

  • Astroneer (PS4)
  • Blasphemous 2 (PS4/PS5)
  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Metal Eden (PS5)
  • Persona 5 Royal (PS4/PS5)
  • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na marzec 2026

  • Tekken: Dark Resurrection

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 17 marca 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/03/11/playstation-plus-game-catalog-for-march-warhammer-40000-space-marine-2-ea-sports-madden-nfl-26-persona-5-royal-blasphemous-2-and-more/

Tagi:

News
Sony
PS4
PlayStation 4
oferta
PS Plus
Sony Interactive Entertainment
abonament
PlayStation 5
PS5
Warhammer 40,000: Space Marine 2
subskrypcja
nowości
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
The Lord of the Rings: Return to Moria
Blasphemous 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112