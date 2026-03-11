PS Plus Extra i Premium na marzec już oficjalnie. Sony odkrywa karty i prezentuje ofertę

Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi japońskiej firmy staną do walki z tyranidami, wrócą do Morii i nie tylko.

Sony postanowiło nie trzymać swoich klientów dłużej w niepewności i przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na marzec 2026 roku. Japońska firma potwierdziła wczorajsze plotki, ale – jak się okazuje – zadbała o jeden dodatkowy tytuł, o którym nie wspomniano w przecieku. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają dostęp do m.in. takich tytułów jak Astroneer, Blasphemous 2, The Lord of the Rings: Return to Moria czy Persona 5 Royal.

Największą atrakcją marcowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium wydaje się jednak Warhammer 40,000: Space Marine 2. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Warhammer 40K: Space Marine 2 - idealny powrót po latach? Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation. PlayStation Plus Extra – nowe gry na marzec 2026 Astroneer (PS4)

(PS4) Blasphemous 2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Madden NFL 26 (PS5)

(PS5) Metal Eden (PS5)

(PS5) Persona 5 Royal (PS4/PS5)

(PS4/PS5) The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)

(PS5) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) PlayStation Plus Premium – nowe gry na marzec 2026 Tekken: Dark Resurrection

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 17 marca 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

