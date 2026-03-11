PS Plus Extra i Premium na marzec już oficjalnie. Sony odkrywa karty i prezentuje ofertę

Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi japońskiej firmy staną do walki z tyranidami, wrócą do Morii i nie tylko.
Sony postanowiło nie trzymać swoich klientów dłużej w niepewności i przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na marzec 2026 roku. Japońska firma potwierdziła wczorajsze plotki, ale – jak się okazuje – zadbała o jeden dodatkowy tytuł, o którym nie wspomniano w przecieku. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają dostęp do m.in. takich tytułów jak Astroneer, Blasphemous 2, The Lord of the Rings: Return to Moria czy Persona 5 Royal.
