PS5 Pro zaskakuje udziałem w sprzedaży. PlayStation Portal cichym hitem Sony

Obecna odsłona sprzętu Sony wciąż notuje bardzo solidne wyniki. PlayStation 5 utrzymuje silną pozycję na rynku amerykańskim, a najnowsze dane sprzedażowe potwierdzają, że zainteresowanie konsolą nie słabnie. Nie wiadomo, czy globalna sprzedaż przekroczyła już granicę 90 milionów egzemplarzy, jednak w samych Stanach Zjednoczonych wynik uznawany jest za bardzo udany.

13% zakupów PlayStation 5 w 2025 roku stanowiły modele PS5 Pro

Zaskoczeniem dla części obserwatorów okazał się udział PS5 Pro w całkowitej sprzedaży sprzętu. Według analiz Circana, na które powołał się Mat Piscatella, w minionym roku mocniejszy wariant konsoli odpowiadał za 13% wszystkich sprzedanych egzemplarzy PS5. Droższy model najwyraźniej znalazł swoją grupę odbiorców, mimo początkowego sceptycyzmu ze strony graczy i komentatorów rynku.