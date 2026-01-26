Zaloguj się lub Zarejestruj

PS5 Pro zaskakuje udziałem w sprzedaży. PlayStation Portal cichym hitem Sony

Patrycja Pietrowska
2026/01/26 08:00
Interesujące dane od Mata Piscatelli z Circana.

Obecna odsłona sprzętu Sony wciąż notuje bardzo solidne wyniki. PlayStation 5 utrzymuje silną pozycję na rynku amerykańskim, a najnowsze dane sprzedażowe potwierdzają, że zainteresowanie konsolą nie słabnie. Nie wiadomo, czy globalna sprzedaż przekroczyła już granicę 90 milionów egzemplarzy, jednak w samych Stanach Zjednoczonych wynik uznawany jest za bardzo udany.

PlayStation 5 Pro
PlayStation 5 Pro

13% zakupów PlayStation 5 w 2025 roku stanowiły modele PS5 Pro

Zaskoczeniem dla części obserwatorów okazał się udział PS5 Pro w całkowitej sprzedaży sprzętu. Według analiz Circana, na które powołał się Mat Piscatella, w minionym roku mocniejszy wariant konsoli odpowiadał za 13% wszystkich sprzedanych egzemplarzy PS5. Droższy model najwyraźniej znalazł swoją grupę odbiorców, mimo początkowego sceptycyzmu ze strony graczy i komentatorów rynku.

GramTV przedstawia:

Równie interesująco prezentuje się sytuacja PlayStation Portal, czyli przenośnego urządzenia. Sprzęt osiągnął współczynnik dołączenia na poziomie 7% względem sprzedanych egzemplarzy PS5. Biorąc pod uwagę, że w USA sprzedano dotąd około 27 milionów konsol, oznacza to blisko 2 miliony sprzedanych Portalów tylko na tym rynku. Co istotne, wynik ten nie uwzględnia sprzedaży w innych regionach świata.

Sukces urządzenia nie jest jednak całkowitym zaskoczeniem. Już wcześniej PlayStation Portal znalazł się na szczycie listy najlepiej sprzedających się akcesoriów w Stanach Zjednoczonych. W 2024 roku Hiromi Wakai, wiceprezes PlayStation odpowiedzialna za zarządzanie produktami, przyznała, że popyt na sprzęt przekroczył wewnętrzne prognozy Sony.

Źródło:https://gamingbolt.com/ps5-pro-constitutes-13-percent-of-ps5-sales-in-2025-playstation-portal-has-7-percent-attach-rate

Tagi:

News
Sony
wyniki sprzedaży
PlayStation
PlayStation 5
PlayStation 5 Pro
PlayStation Portal
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

