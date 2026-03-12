Marathon zostanie esportowym tytułem? Zapowiedziano pierwszy turniej

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nagrody za oglądanie transmisji na Twitchu zgarnąć będą mogli również fani, którzy podłączą pod platformę swoje konta Bungie. Mowa tutaj o dekoracjach z serii Angry Bunny – zależnie od liczby obejrzanych godzin, otrzymamy emblemat profilu, tło profilu oraz naklejkę na broń. To jednak nie wszystko. Bungie organizuje również Marathon Australia Invitational. W tym wypadku będzie to wydarzenie skierowane wyłącznie do australijskich twórców. Do wygrania będą wspomniane już kurtki, a także edycja kolekcjonerska gry.

Wczytywanie ramki mediów.

Marathon ukazał się na rynku 5 marca, wychodząc równocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W najlepszym momencie na Steamie tytuł przyciągnął nawet 88 tysiące graczy jednocześnie. Nie brakowało jednak też narzekań na poziom trudności czy też mikrotransakcje. Te skłoniły Bungie do szybkiej reakcji i zapowiedzi zmian w obu wspomnianych kwestiach. Co dalej czeka grę? Na ten moment nie wiadomo. Niemniej jakiś czas temu pojawiły się pewne znaki, że rozważana może być premiera na konsolach poprzedniej generacji.