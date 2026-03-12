Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon zostanie esportowym tytułem? Zapowiedziano pierwszy turniej

Maciej Petryszyn
2026/03/12 12:50
Dziś mija równo tydzień od momentu, gdy Marathon zadebiutował na rynku. Nowa produkcja Bungie miała więc czas, by zwrócić na siebie uwagę.

Niewykluczone jednak, że ambicje studia sięgają nieco dalej. I na przykład obejmują również esport.

Nadchodzi pierwszy turniej w grze Marathon

Zapowiedziano bowiem pierwszy turniej esportowy w ramach gry Marathon. Niemniej nie chodzi tutaj bynajmniej o zmagania najlepszych zawodników, bo żadna scena wokół produkcji Bungie się nie wytworzyła. Zamiast tego w Tau Ceti Cup Teams udział wezmą streamerzy, wśród których znaleźli się m.in. Austin “BurntPeanut”, Michael “shroud” Grzesiek czy David “Aztecross” Cross. W sumie na linii startu stanie sześć zespołów, które zmierzą się ze sobą 14 marca. Na zwycięzców czekać będzie specjalna i niedostępna nigdzie indziej kurtka Marathon, stworzona przez Vampreę, australijską cosplayerkę.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nagrody za oglądanie transmisji na Twitchu zgarnąć będą mogli również fani, którzy podłączą pod platformę swoje konta Bungie. Mowa tutaj o dekoracjach z serii Angry Bunny – zależnie od liczby obejrzanych godzin, otrzymamy emblemat profilu, tło profilu oraz naklejkę na broń. To jednak nie wszystko. Bungie organizuje również Marathon Australia Invitational. W tym wypadku będzie to wydarzenie skierowane wyłącznie do australijskich twórców. Do wygrania będą wspomniane już kurtki, a także edycja kolekcjonerska gry.

Marathon ukazał się na rynku 5 marca, wychodząc równocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W najlepszym momencie na Steamie tytuł przyciągnął nawet 88 tysiące graczy jednocześnie. Nie brakowało jednak też narzekań na poziom trudności czy też mikrotransakcje. Te skłoniły Bungie do szybkiej reakcji i zapowiedzi zmian w obu wspomnianych kwestiach. Co dalej czeka grę? Na ten moment nie wiadomo. Niemniej jakiś czas temu pojawiły się pewne znaki, że rozważana może być premiera na konsolach poprzedniej generacji.

Źródło:https://insider-gaming.com/bungie-confirm-first-marathon-esports-tournament-one-week-after-release/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

