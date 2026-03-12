Marathon zostanie esportowym tytułem? Zapowiedziano pierwszy turniej

Niewykluczone jednak, że ambicje studia sięgają nieco dalej. I na przykład obejmują również esport.
Nadchodzi pierwszy turniej w grze Marathon
Zapowiedziano bowiem pierwszy turniej esportowy w ramach gry Marathon. Niemniej nie chodzi tutaj bynajmniej o zmagania najlepszych zawodników, bo żadna scena wokół produkcji Bungie się nie wytworzyła. Zamiast tego w Tau Ceti Cup Teams udział wezmą streamerzy, wśród których znaleźli się m.in. Austin “BurntPeanut”, Michael “shroud” Grzesiek czy David “Aztecross” Cross. W sumie na linii startu stanie sześć zespołów, które zmierzą się ze sobą 14 marca. Na zwycięzców czekać będzie specjalna i niedostępna nigdzie indziej kurtka Marathon, stworzona przez Vampreę, australijską cosplayerkę.
