Polacy świętują sukces. Silent Hill 2 Remake sprzedało 5 milionów kopii

Wynik ten (według danych z końca stycznia 2026 r.) obejmuje nie tylko sprzedaż fizyczną i cyfrową, ale także osoby, które zapoznały się z tytułem w ramach usług subskrypcyjnych, takich jak PS Plus. Jeszcze w październiku 2025 roku Konami informowało o 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. Podwojenie tej liczby w ciągu kilku miesięcy to zasługa m.in. premiery gry na konsolach Xbox Series X/S (listopad 2025).

Konami oficjalnie ogłosiło, że Silent Hill 2 Remake autorstwa krakowskiego Bloober Team przekroczyło barierę 5 milionów graczy na całym świecie. To ogromny sukces polskiego studia, który potwierdza, że marka Silent Hill wróciła na szczyt gatunku horrorów psychologicznych.

Podczas zeszłorocznych wypowiedzi deweloperzy z Bloober Team (m.in. Anna Oporska-Szybisz) podkreślali, że kluczem do sukcesu było głębokie przestudiowanie teorii fanowskich. Szczególną uwagę poświęcono projektowi Labiryntu, starając się oddać hołd interpretacjom społeczności narosłym przez dwie dekady od premiery oryginału.

Jacek Zięba, dyrektor w Bloober Team, przyznał, że po sukcesie Silent Hill 2 studio w końcu przestało czuć się niedoceniane. Zespół udowodnił sceptykom, że potrafi udźwignąć ciężar legendarnego IP, co otworzyło im drogę do realizacji kolejnych projektów, jak wydany niedawno Cronos: The New Dawn.