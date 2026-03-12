Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy świętują sukces. Silent Hill 2 Remake sprzedało 5 milionów kopii

Mikołaj Berlik
2026/03/12 19:00
0
0

Świetne wieści dla Bloober Team.

Konami oficjalnie ogłosiło, że Silent Hill 2 Remake autorstwa krakowskiego Bloober Team przekroczyło barierę 5 milionów graczy na całym świecie. To ogromny sukces polskiego studia, który potwierdza, że marka Silent Hill wróciła na szczyt gatunku horrorów psychologicznych.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake – nowy kamień milowy i droga do sukcesu

Wynik ten (według danych z końca stycznia 2026 r.) obejmuje nie tylko sprzedaż fizyczną i cyfrową, ale także osoby, które zapoznały się z tytułem w ramach usług subskrypcyjnych, takich jak PS Plus. Jeszcze w październiku 2025 roku Konami informowało o 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. Podwojenie tej liczby w ciągu kilku miesięcy to zasługa m.in. premiery gry na konsolach Xbox Series X/S (listopad 2025).

Wczytywanie ramki mediów.

Podczas zeszłorocznych wypowiedzi deweloperzy z Bloober Team (m.in. Anna Oporska-Szybisz) podkreślali, że kluczem do sukcesu było głębokie przestudiowanie teorii fanowskich. Szczególną uwagę poświęcono projektowi Labiryntu, starając się oddać hołd interpretacjom społeczności narosłym przez dwie dekady od premiery oryginału.

Jacek Zięba, dyrektor w Bloober Team, przyznał, że po sukcesie Silent Hill 2 studio w końcu przestało czuć się niedoceniane. Zespół udowodnił sceptykom, że potrafi udźwignąć ciężar legendarnego IP, co otworzyło im drogę do realizacji kolejnych projektów, jak wydany niedawno Cronos: The New Dawn.

Po otrzymaniu listu od zmarłej żony,

James udaje się do miejsca, z którym wiąże się wiele wspólnych wspomnień,

w nadziei, że jeszcze raz ją zobaczy: Silent Hill.

Tam, nad jeziorem, spotyka kobietę niezwykle podobną do niej...

„Nazywam się Maria” – uśmiecha się kobieta. Jej twarz, jej głos... Jest taka sama jak ona.

Przeżyj mistrzowską lekcję horroru psychologicznego – uznawaną za najlepszą w serii – na najnowszym sprzęcie z mrożącymi krew w żyłach obrazami i poruszającymi dźwiękami.

GramTV przedstawia:

Sukces Bloober Team zbiega się w czasie z ogłoszeniem rekordowej sprzedaży Resident Evil Requiem (5 mln w 5 dni) – rok 2026 to do tej pory świetny czas dla fanów horrorów.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-2-has-surpassed-5-million-players-worldwide

Tagi:

News
PC
wyniki sprzedaży
Bloober Team
Silent Hill
PlayStation 5
Silent Hill 2
polskie studia
Silent Hill 2 Remake
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112