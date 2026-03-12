Polacy świętują sukces. Silent Hill 2 Remake sprzedało 5 milionów kopii

Konami oficjalnie ogłosiło, że Silent Hill 2 Remake autorstwa krakowskiego Bloober Team przekroczyło barierę 5 milionów graczy na całym świecie. To ogromny sukces polskiego studia, który potwierdza, że marka Silent Hill wróciła na szczyt gatunku horrorów psychologicznych.
Silent Hill 2 Remake – nowy kamień milowy i droga do sukcesu
Wynik ten (według danych z końca stycznia 2026 r.) obejmuje nie tylko sprzedaż fizyczną i cyfrową, ale także osoby, które zapoznały się z tytułem w ramach usług subskrypcyjnych, takich jak PS Plus. Jeszcze w październiku 2025 roku Konami informowało o 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. Podwojenie tej liczby w ciągu kilku miesięcy to zasługa m.in. premiery gry na konsolach Xbox Series X/S (listopad 2025).
