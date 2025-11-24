Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera Intergalactic: The Heretic Prophet odłożona, gra ma ominąć Game Awards 2025

Mikołaj Berlik
2025/11/24 12:45
Insiderzy potwierdzają, że Intergalactic: The Heretic Prophet nie pojawi się w 2026 roku, a Naughty Dog nie zaprezentuje gry podczas tegorocznej gali The Game Awards.

Naughty Dog odkłada Intergalactic: The Heretic Prophet – żadnej premiery w 2026

Po zeszłorocznej prezentacji na The Game Awards, gra osadzona w uniwersum science fiction wzbudziła duże zainteresowanie, a wcześniejsze doniesienia, m.in. od Colina Moriarty’ego, sugerowały premierę w przyszłym roku. Teraz jednak sytuacja się zmieniła.

Jason Schreier i Jeff Grubb, uznani insiderzy branży gier, jasno stwierdzili, że Intergalactic nie zadebiutuje w 2026 roku, a dodatkowo nie pojawi się na tegorocznej gali. Moriarty przyznał, że jego wcześniejsze komentarze zostały wyrwane z kontekstu i były jedynie jego opinią.

Reżyser gry, Neil Druckmann, nie podał jeszcze żadnej nowej daty premiery, ale gracze mogą spodziewać się dalszych informacji w nadchodzących miesiącach. Choć premiera jest odległa, biorąc pod uwagę historię Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet zapowiada się na produkcję, na którą warto czekać.

Źródło:https://insider-gaming.com/intergalactic-the-heretic-prophet-2026-debunk-claim/

Tagi:

News
przeciek
plotka
Jason Schreier
opóźnienie premiery
opóźnienie
Naughty Dog
Intergalactic: The Heretic Prophet
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:37

Szkoda. Dramy tego typu są zawsze zabawne XD




