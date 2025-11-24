Premiera Intergalactic: The Heretic Prophet odłożona, gra ma ominąć Game Awards 2025

Insiderzy potwierdzają, że Intergalactic: The Heretic Prophet nie pojawi się w 2026 roku, a Naughty Dog nie zaprezentuje gry podczas tegorocznej gali The Game Awards.

Naughty Dog odkłada Intergalactic: The Heretic Prophet – żadnej premiery w 2026

Po zeszłorocznej prezentacji na The Game Awards, gra osadzona w uniwersum science fiction wzbudziła duże zainteresowanie, a wcześniejsze doniesienia, m.in. od Colina Moriarty’ego, sugerowały premierę w przyszłym roku. Teraz jednak sytuacja się zmieniła.

