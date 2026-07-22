Polskie Tainted Grail: The Fall of Avalon z darmowym DLC i dużą aktualizacją. Ustawienia Ultra+ i wiele więcej

“Polski Skyrim” znacząco rozbudowany przez twórców.

Questline Studios udostępniło kolejną dużą aktualizację do Tainted Grail: The Fall of Avalon. Patch 1.25 wprowadza darmowe rozszerzenie zawartości, nowe przedmioty dla łuczników i magów, opcję graficzną Ultra+, a także dodatkową postać, z którą gracze będą mogli nawiązać nietypową relację. Twórcy potwierdzili również, że nadal pracują nad optymalizacją gry na wszystkich platformach, a kolejne usprawnienia mają pojawić się jeszcze w tym roku. Tainted Grail: The Fall of Avalon – darmowe DLC Największą nowością jest bezpłatne DLC Bonus Content #4, które rozwija możliwości tworzenia postaci nastawionych na walkę dystansową oraz magię. Łucznicy otrzymali zestaw Scalesong, przeznaczony dla ciężko opancerzonych wojowników korzystających z łuków. Pancerz zapewnia bonusy do obrażeń, szybkości naciągania cięciwy czy odporności podczas celowania.

Z kolei magowie mogą skorzystać z zestawu Dolorous Pilgrim, którego mechaniki opierają się na krwawieniu, poświęcaniu własnego zdrowia i wzmacnianiu zaklęć. Dodatek zawiera również: 7 nowych łuków,

5 nowych różdżek,

nowe style rozgrywki dla postaci dystansowych. Nowe uzbrojenie można kupić u kowali lub zdobyć podczas wydarzeń Wyrdnight jako niezidentyfikowane przedmioty. Patch 1.25 dodaje również nową postać niezależną. Gracze posiadający dom w Cuanacht spotkają nową sąsiadkę, która – jak zapowiadają twórcy – wykazuje wyjątkowo duże zainteresowanie głównym bohaterem. Studio określa tę nowość jako nową opcję romansu, choć z przymrużeniem oka zachęca, by rozmawiać z bohaterką „na własne ryzyko”.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadza także nowy preset graficzny Ultra+, skierowany do posiadaczy wydajnych komputerów PC. Nowe ustawienia oferują między innymi wyższą jakość cieni, ulepszone oświetlenie, lepsze efekty post-processingu, bardziej szczegółową mgłę i poprawione nocne oświetlenie w wybranych lokacjach, takich jak Cuanacht czy wsie w regionie Forlorns. Tryb ma zapewnić zauważalnie lepszą jakość obrazu kosztem znacznie większych wymagań sprzętowych. Prace nad rozwojem Tainted Grail: The Fall of Avalon nie zwalniają tempa. Oprócz nowej zawartości deweloperzy nadal koncentrują się na optymalizacji i poprawie wydajności na wszystkich platformach, a kolejne aktualizacje mają pojawić się jeszcze przed końcem roku.