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Polskie Tainted Grail: The Fall of Avalon z darmowym DLC i dużą aktualizacją. Ustawienia Ultra+ i wiele więcej

Mikołaj Berlik
2026/07/22 15:30
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“Polski Skyrim” znacząco rozbudowany przez twórców.

Questline Studios udostępniło kolejną dużą aktualizację do Tainted Grail: The Fall of Avalon. Patch 1.25 wprowadza darmowe rozszerzenie zawartości, nowe przedmioty dla łuczników i magów, opcję graficzną Ultra+, a także dodatkową postać, z którą gracze będą mogli nawiązać nietypową relację. Twórcy potwierdzili również, że nadal pracują nad optymalizacją gry na wszystkich platformach, a kolejne usprawnienia mają pojawić się jeszcze w tym roku.

Tainted Grail: The Fall of Avalon
Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon – darmowe DLC

Największą nowością jest bezpłatne DLC Bonus Content #4, które rozwija możliwości tworzenia postaci nastawionych na walkę dystansową oraz magię. Łucznicy otrzymali zestaw Scalesong, przeznaczony dla ciężko opancerzonych wojowników korzystających z łuków. Pancerz zapewnia bonusy do obrażeń, szybkości naciągania cięciwy czy odporności podczas celowania.

Z kolei magowie mogą skorzystać z zestawu Dolorous Pilgrim, którego mechaniki opierają się na krwawieniu, poświęcaniu własnego zdrowia i wzmacnianiu zaklęć.

Dodatek zawiera również:

  • 7 nowych łuków,
  • 5 nowych różdżek,
  • nowe style rozgrywki dla postaci dystansowych.

Nowe uzbrojenie można kupić u kowali lub zdobyć podczas wydarzeń Wyrdnight jako niezidentyfikowane przedmioty. Patch 1.25 dodaje również nową postać niezależną. Gracze posiadający dom w Cuanacht spotkają nową sąsiadkę, która – jak zapowiadają twórcy – wykazuje wyjątkowo duże zainteresowanie głównym bohaterem. Studio określa tę nowość jako nową opcję romansu, choć z przymrużeniem oka zachęca, by rozmawiać z bohaterką „na własne ryzyko”.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadza także nowy preset graficzny Ultra+, skierowany do posiadaczy wydajnych komputerów PC. Nowe ustawienia oferują między innymi wyższą jakość cieni, ulepszone oświetlenie, lepsze efekty post-processingu, bardziej szczegółową mgłę i poprawione nocne oświetlenie w wybranych lokacjach, takich jak Cuanacht czy wsie w regionie Forlorns.

Tryb ma zapewnić zauważalnie lepszą jakość obrazu kosztem znacznie większych wymagań sprzętowych.

Prace nad rozwojem Tainted Grail: The Fall of Avalon nie zwalniają tempa. Oprócz nowej zawartości deweloperzy nadal koncentrują się na optymalizacji i poprawie wydajności na wszystkich platformach, a kolejne aktualizacje mają pojawić się jeszcze przed końcem roku.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1466060/view/689763250409047449

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Xbox Series X
Tainted Grail
Xbox Series S
Tainted Grail: Fall of Avalon
Tainted Grail: Upadek Avalonu
Tainted Grail: The Fall of Avalon
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:02

Jeżeli chodzi o grafikę to nie wiem co tam mogliby zrobić. Bo realnie problemem są raczej sztywne animacje i modele które są zwyczajnie mało szczegółowe. 

Ale jak dla mnie to jest nice to have bo ważniejszy jest dla mnie gameplay. 

Ale realnie prędzej bym poprawił animacje jak cokolwiek innego w tej grze jeżeli chciałbym żeby graczom lepiej gra podchodziła. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112