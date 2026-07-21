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Nowości w Xbox Game Pass. Gracze zachwycają się survivalem z 97 procentami pozytywnych ocen

Mikołaj Berlik
2026/07/21 13:00
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Łącznie do oferty trafiły dwa kolejne tytuły.

Abonenci Xbox Game Pass otrzymali kolejną interesującą produkcję do sprawdzenia. Zgodnie z listą, do biblioteki usługi trafiło m.in. The Planet Crafter – survival z otwartym światem, który zebrał bardzo pozytywne opinie na platformie Steam.

Planet Crafter
Planet Crafter

Xbox Game Pass – nowości w abonamencie

W The Planet Crafter gracze wcielają się w astronautę wysłanego na niegościnny świat z ambitnym zadaniem – przygotowania planety do przyszłej kolonizacji przez ludzi. Początek rozgrywki jest typowy dla gatunku survival. Trzeba zbierać surowce, zarządzać ograniczonymi zapasami, budować pierwsze konstrukcje i stworzyć bazę zapewniającą przetrwanie. Z czasem jednak skala projektu rośnie, a głównym celem staje się stopniowa przemiana całego środowiska.

Każda decyzja wpływa na wygląd świata – początkowo martwa planeta z czasem zaczyna pokrywać się roślinnością i staje się coraz bardziej przyjazna dla życia. Produkcja oferuje zarówno rozgrywkę jednoosobową, jak i tryb kooperacji online. Wspólnie z innymi graczami można rozwijać bazę, zarządzać zasobami i szybciej realizować kolejne etapy terraformacji. Twórcy przygotowali spokojniejsze tempo rozgrywki, dlatego tytuł powinien przypaść do gustu osobom, które zamiast ciągłej walki preferują eksplorację, budowanie i obserwowanie efektów własnej pracy.

Na Steamie widzimy ponad 36,5 tysiąca opinii, z czego 97 procent jest pozytywne.

Wyrusz w relaksującą przygodę sam lub z grupą nawet ponad 10 znajomych w trybie współpracy online. Twoim zadaniem jest przetrwanie na wrogiej planecie i przekształcenie jałowej krainy w bujny raj. Terraformowanie to jedyne rozwiązanie! Zostajesz wysłany na wrogą planetę z jedną misją: uczynić ją nadającą się do zamieszkania przez ludzi. Będziesz musiał przetrwać, zbierać surowce, zbudować bazę, produkować maszyny do ogrzewania planety, stworzyć atmosferę bogatą w tlen i ostatecznie przeprowadzić geoinżynierię całej planety!

Drugą nowością dzisiaj jest Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, czyli remastery dwóch odsłon kultowej serii skupionej na skatingu. W tym przypadku patrzymy na nieco ponad 3 tysiące ocen – 88 procent pozytywnych.

GramTV przedstawia:

Zagraj jako legendarny Tony Hawk wraz z oryginalną obsadą profesjonalistów oraz nowymi zawodowcami. Posłuchaj utworów z kultowej ścieżki dźwiękowej, która zdefiniowała całą epokę, a także nowych kompozycji. Wykonuj niesamowite kombinacje trików dzięki kultowemu sterowaniu znanemu z serii Tony Hawk’s Pro Skater.

Zagraj we wszystkie oryginalne tryby i zmierz się z innymi graczami w lokalnych trybach dla 2 graczy. Pokaż swój styl i kreatywność dzięki ulepszonym funkcjom Create-A-Park i Create-A-Skater. Rywalizuj z graczami z całego świata w trybach wieloosobowych i na listach wyników.

Obie produkcje są już dostępne w ramach Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz Game Pass Premium, dzięki czemu gracze mogą rozpocząć terraformowanie obcej planety bez konieczności kupowania pełnej wersji.

Tagi:

News
Xbox One
abonament
Tony Hawk
Xbox Game Pass
Xbox
subskrypcja
Xbox Series X
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
Xbox Series S
The Planet Crafter
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112