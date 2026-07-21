Nowości w Xbox Game Pass. Gracze zachwycają się survivalem z 97 procentami pozytywnych ocen

W The Planet Crafter gracze wcielają się w astronautę wysłanego na niegościnny świat z ambitnym zadaniem – przygotowania planety do przyszłej kolonizacji przez ludzi. Początek rozgrywki jest typowy dla gatunku survival. Trzeba zbierać surowce, zarządzać ograniczonymi zapasami, budować pierwsze konstrukcje i stworzyć bazę zapewniającą przetrwanie. Z czasem jednak skala projektu rośnie, a głównym celem staje się stopniowa przemiana całego środowiska.

Abonenci Xbox Game Pass otrzymali kolejną interesującą produkcję do sprawdzenia . Zgodnie z listą, do biblioteki usługi trafiło m.in. The Planet Crafter – survival z otwartym światem, który zebrał bardzo pozytywne opinie na platformie Steam.

Każda decyzja wpływa na wygląd świata – początkowo martwa planeta z czasem zaczyna pokrywać się roślinnością i staje się coraz bardziej przyjazna dla życia. Produkcja oferuje zarówno rozgrywkę jednoosobową, jak i tryb kooperacji online. Wspólnie z innymi graczami można rozwijać bazę, zarządzać zasobami i szybciej realizować kolejne etapy terraformacji. Twórcy przygotowali spokojniejsze tempo rozgrywki, dlatego tytuł powinien przypaść do gustu osobom, które zamiast ciągłej walki preferują eksplorację, budowanie i obserwowanie efektów własnej pracy.

Na Steamie widzimy ponad 36,5 tysiąca opinii, z czego 97 procent jest pozytywne.

Wyrusz w relaksującą przygodę sam lub z grupą nawet ponad 10 znajomych w trybie współpracy online. Twoim zadaniem jest przetrwanie na wrogiej planecie i przekształcenie jałowej krainy w bujny raj. Terraformowanie to jedyne rozwiązanie! Zostajesz wysłany na wrogą planetę z jedną misją: uczynić ją nadającą się do zamieszkania przez ludzi. Będziesz musiał przetrwać, zbierać surowce, zbudować bazę, produkować maszyny do ogrzewania planety, stworzyć atmosferę bogatą w tlen i ostatecznie przeprowadzić geoinżynierię całej planety!

Drugą nowością dzisiaj jest Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, czyli remastery dwóch odsłon kultowej serii skupionej na skatingu. W tym przypadku patrzymy na nieco ponad 3 tysiące ocen – 88 procent pozytywnych.