Nowości w Xbox Game Pass. Gracze zachwycają się survivalem z 97 procentami pozytywnych ocen

W The Planet Crafter gracze wcielają się w astronautę wysłanego na niegościnny świat z ambitnym zadaniem – przygotowania planety do przyszłej kolonizacji przez ludzi. Początek rozgrywki jest typowy dla gatunku survival. Trzeba zbierać surowce, zarządzać ograniczonymi zapasami, budować pierwsze konstrukcje i stworzyć bazę zapewniającą przetrwanie. Z czasem jednak skala projektu rośnie, a głównym celem staje się stopniowa przemiana całego środowiska.
Każda decyzja wpływa na wygląd świata – początkowo martwa planeta z czasem zaczyna pokrywać się roślinnością i staje się coraz bardziej przyjazna dla życia. Produkcja oferuje zarówno rozgrywkę jednoosobową, jak i tryb kooperacji online. Wspólnie z innymi graczami można rozwijać bazę, zarządzać zasobami i szybciej realizować kolejne etapy terraformacji. Twórcy przygotowali spokojniejsze tempo rozgrywki, dlatego tytuł powinien przypaść do gustu osobom, które zamiast ciągłej walki preferują eksplorację, budowanie i obserwowanie efektów własnej pracy.
Na Steamie widzimy ponad 36,5 tysiąca opinii, z czego 97 procent jest pozytywne.
Wyrusz w relaksującą przygodę sam lub z grupą nawet ponad 10 znajomych w trybie współpracy online. Twoim zadaniem jest przetrwanie na wrogiej planecie i przekształcenie jałowej krainy w bujny raj. Terraformowanie to jedyne rozwiązanie! Zostajesz wysłany na wrogą planetę z jedną misją: uczynić ją nadającą się do zamieszkania przez ludzi. Będziesz musiał przetrwać, zbierać surowce, zbudować bazę, produkować maszyny do ogrzewania planety, stworzyć atmosferę bogatą w tlen i ostatecznie przeprowadzić geoinżynierię całej planety!
Drugą nowością dzisiaj jest Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, czyli remastery dwóch odsłon kultowej serii skupionej na skatingu. W tym przypadku patrzymy na nieco ponad 3 tysiące ocen – 88 procent pozytywnych.
GramTV przedstawia:
Zagraj jako legendarny Tony Hawk wraz z oryginalną obsadą profesjonalistów oraz nowymi zawodowcami. Posłuchaj utworów z kultowej ścieżki dźwiękowej, która zdefiniowała całą epokę, a także nowych kompozycji. Wykonuj niesamowite kombinacje trików dzięki kultowemu sterowaniu znanemu z serii Tony Hawk’s Pro Skater.
Zagraj we wszystkie oryginalne tryby i zmierz się z innymi graczami w lokalnych trybach dla 2 graczy. Pokaż swój styl i kreatywność dzięki ulepszonym funkcjom Create-A-Park i Create-A-Skater. Rywalizuj z graczami z całego świata w trybach wieloosobowych i na listach wyników.
Obie produkcje są już dostępne w ramach Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz Game Pass Premium, dzięki czemu gracze mogą rozpocząć terraformowanie obcej planety bez konieczności kupowania pełnej wersji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!