Assassin’s Creed Black Flag Resynced to praktycznie nowa gra. Ubisoft musiał zbudować ją od podstaw

Ujawniono szczegóły zza kulis.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wiernie odtwarza historię i klimat kultowego Black Flag z 2013 roku, lecz jak się okazuje, od strony technicznej produkcja jest praktycznie zupełnie nową grą. Podczas prac twórcy nie mogli wykorzystać oryginalnego kodu źródłowego, co wymusiło odbudowanie projektu niemal od zera. Assassin’s Creed Black Flag Resynced – jak tak naprawdę stworzono remake? W rozmowie z JorRaptor reżyser gry Richard Knight wyjaśnił, że technologia wykorzystana w oryginalnym Assassin’s Creed IV: Black Flag była na tyle przestarzała i różniła się od współczesnego silnika Anvil, że zespół mógł traktować dawny kod jedynie jako materiał referencyjny.

Czasami mogliśmy wykorzystać pojedynczy zasób jako tymczasowy placeholder lub wzór do stworzenia nowej wersji. W większości przypadków analizowaliśmy jednak stary kod tylko po to, by zrozumieć, jak działały poszczególne systemy. W praktyce musieliśmy wszystko zbudować od nowa. Jak podkreślił reżyser, decyzja o przebudowie nie wynikała z chęci odświeżenia wybranych elementów, lecz z konieczności. Oryginalna technologia nie była kompatybilna z obecnym silnikiem Anvil, dlatego wszystkie systemy musiały zostać stworzone od podstaw.

GramTV przedstawia:

Dotyczyło to nie tylko odświeżonej oprawy graficznej, ale również mechanik rozgrywki. Ubisoft przebudował między innymi system skradania, walkę oraz dodał nowe elementy fabularne, zachowując jednocześnie historię i strukturę oryginalnego Black Flag. Ogrom pracy przełożył się na bardzo dobre wyniki sprzedaży. Według Ubisoftu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedał się w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy w około tydzień od premiery. Studio zapowiedziało już także przygotowanie trybu New Game Plus, który pozwoli graczom ponownie przejść kampanię z zachowaniem części postępów. Szczegóły oraz data premiery aktualizacji nie zostały jeszcze ujawnione.