Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatal Fury: City of the Wolves prezentuje Ricka Strowda. Nowy wojownik zadebiutuje wraz z 3. sezonem

Mikołaj Berlik
2026/07/21 12:00
0
0

Pojawił się zwiastun przedstawiający postać.

SNK opublikowało nowy zwiastun Fatal Fury: City of the Wolves, prezentujący Ricka Strowda – kolejnego wojownika, który dołączy do gry wraz ze startem 3. sezonu, zaplanowanym na 23 lipca 2026 roku. Materiał pokazuje zarówno historię postaci, jak i jej styl walki, oparty na widowiskowych kombinacjach ciosów i bokserskiej precyzji.

Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves – niepokonany mistrz trafia do South Town

Rick Strowd to zawodowy bokser, który przemierza świat w poszukiwaniu przeciwników zdolnych dorównać jego umiejętnościom. Jako niepokonany mistrz jest pewny siebie i nie ukrywa ambicji zdobycia tytułu King of Fighters. Jego podróż prowadzi go do South Town, gdzie rozpoczyna się trzeci sezon fabularny gry, koncentrujący się na motywie zemsty. Twórcy sugerują, że podczas tej drogi Rick będzie musiał zmierzyć się nie tylko z nowymi rywalami, ale również z postaciami z własnej przeszłości.

Zwiastun prezentuje Ricka jako ofensywnego wojownika specjalizującego się w płynnych łańcuchach ciosów. Jego ataki można łatwo łączyć w długie kombinacje, wykorzystując podrzucenia przeciwnika oraz efektowne juggle, które pozwalają utrzymywać presję przez dłuższy czas. Miłośnicy agresywnego stylu walki powinni znaleźć w nowym bohaterze wiele możliwości do tworzenia widowiskowych combo.

Rick Strowd będzie pierwszą z sześciu nowych postaci, które trafią do gry w ramach 3. sezonu. SNK zapowiada, że od 23 lipca gracze będą otrzymywać nową zawartość co miesiąc, obejmującą kolejnych wojowników oraz dodatkowe elementy rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Rick zaczynał od zachwycania publiczności w kasynach jako bokser pokazowy, po czym zdobył wszystko na arenie światowej. Ten niekwestionowany mistrz spędza teraz dni na obronie pasa mistrzowskiego, a mimo to wciąż odczuwa dziwne poczucie pustki. Wtedy pojawia się wiadomość: „King of Fighters”. Szansa, by po raz kolejny przełamać nudę – i podbić świat. Pięści mistrza są w stanie przebić wszystko… nawet kły wilka.

Fatal Fury: City of the Wolves jest dostępne na PC, PlayStation oraz Xboksach.

Źródło:https://gamingbolt.com/fatal-fury-city-of-the-wolves-trailer-lifts-the-curtain-on-rick-strowd

Tagi:

News
PC
zwiastun
PlayStation 5
SNK
Xbox Series X
Xbox Series S
Fatal Fury: City of the Wolves
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112