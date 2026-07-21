Fatal Fury: City of the Wolves prezentuje Ricka Strowda. Nowy wojownik zadebiutuje wraz z 3. sezonem

SNK opublikowało nowy zwiastun Fatal Fury: City of the Wolves, prezentujący Ricka Strowda – kolejnego wojownika, który dołączy do gry wraz ze startem 3. sezonu, zaplanowanym na 23 lipca 2026 roku. Materiał pokazuje zarówno historię postaci, jak i jej styl walki, oparty na widowiskowych kombinacjach ciosów i bokserskiej precyzji.

Fatal Fury: City of the Wolves – niepokonany mistrz trafia do South Town

Rick Strowd to zawodowy bokser, który przemierza świat w poszukiwaniu przeciwników zdolnych dorównać jego umiejętnościom. Jako niepokonany mistrz jest pewny siebie i nie ukrywa ambicji zdobycia tytułu King of Fighters. Jego podróż prowadzi go do South Town, gdzie rozpoczyna się trzeci sezon fabularny gry, koncentrujący się na motywie zemsty. Twórcy sugerują, że podczas tej drogi Rick będzie musiał zmierzyć się nie tylko z nowymi rywalami, ale również z postaciami z własnej przeszłości.