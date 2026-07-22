Jak długo przetrwają płyty z grami na PS5 i PS4? To badanie daje odpowiedź

Wczoraj pisaliśmy o słowach byłego scenarzysty Valve, który przekonywał, że krytyka odchodzenia od fizycznych wydań gier jest przesadzona. Tymczasem do dyskusji dołożyli swoją cegiełkę naukowcy z Canadian Conservation Institute (CCI), publikując analizę dotyczącą trwałości płyt Blu-ray. Wyniki pokazują, że choć fizyczne nośniki dają poczucie większego posiadania gry niż cyfrowe licencje, ich żywotność również ma swoje ograniczenia.

Płyty PS5 i PS4 nie są wieczne

Według ekspertów CCI płyty BD-ROM, na których wydawane są gry na PlayStation 5 i PlayStation 4, powinny zachować pełną funkcjonalność przez około 10–20 lat. Nie oznacza to oczywiście, że po upływie dwóch dekad każdy nośnik przestanie działać, ale właśnie taki okres uznawany jest za najbardziej prawdopodobny przy typowym użytkowaniu. Eksperci zwracają uwagę, że proces starzenia rozpoczyna się już od pierwszego dnia po wyprodukowaniu nośnika. Jak tłumaczył w ubiegłym roku analityk CCI Ern Bieman, każda płyta stopniowo ulega degradacji, dlatego nie należy zakładać, że będzie działała bezproblemowo przez kilkadziesiąt lat.