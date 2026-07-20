PlayStation 6 zapewni znacznie lepsze chłodzenie? Nowy patent Sony może poprawić wydajność sprzętu w tym zakresie

Jeśli narzekaliście na przegrzewające się PlayStation 5, to być może PS6 będzie radziło sobie znacznie lepiej z wysokimi temperaturami.

W sieci pojawił się nowy patent powiązany z PlayStation 6, który może zdradzać jeden z najważniejszych elementów przyszłej konsoli Sony. Dokument opisuje nowy system chłodzenia mający zapewnić skuteczniejsze odprowadzanie ciepła niż w przypadku PlayStation 5. Warto jednak pamiętać, że jest to wyłącznie patent i nie stanowi potwierdzenia, że opisana technologia rzeczywiście trafi do finalnego urządzenia. PS6 otrzyma świetne chłodzenie? Choć Sony wciąż oficjalnie nie zapowiedziało PlayStation 6, istnienie nowej konsoli od dawna nie jest już żadną tajemnicą. Firma wielokrotnie odnosiła się do swoich planów dotyczących kolejnej generacji sprzętu przy okazji różnych wydarzeń biznesowych. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się spekulacje, że PS6 będzie konsolą pozbawioną napędu optycznego, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych informacji o planowanym zakończeniu produkcji płyt z grami na PlayStation od stycznia 2028 roku.

Jak informuje serwis Tech4Gamers, nowy patent został złożony w czerwcu 2026 roku i opisuje zaawansowany system chłodzenia, który ma zachowywać wysoką skuteczność zarówno wtedy, gdy konsola stoi pionowo, jak i wtedy, gdy jest ułożona poziomo. Z dokumentacji wynika również, że ogólna konstrukcja urządzenia prawdopodobnie nie będzie znacząco odbiegać od obecnej formy PlayStation 5. Co ciekawe, ilustracje dołączone do patentu przedstawiają właśnie obudowę PS5. Jest to celowy zabieg stosowany przez producentów, który pozwala chronić ostateczny wygląd przyszłego urządzenia przed ujawnieniem.

GramTV przedstawia:

Najważniejszym elementem opisanego rozwiązania jest nowa konstrukcja rurki cieplnej odpowiadającej za odprowadzanie ciepła z podzespołów konsoli. Według patentu technologia ma skuteczniej transportować energię cieplną z najgorętszych elementów, zwiększając wydajność całego układu chłodzenia i zapewniając bardziej stabilne utrzymywanie odpowiedniej temperatury pracy. Nie oznacza to jednak, że PlayStation 6 będzie całkowicie odporne na przegrzewanie. Bardziej zaawansowane systemy chłodzenia stanowią jednak jeden z elementów rozwijanych przy każdej kolejnej generacji konsol PlayStation, dlatego można przypuszczać, że Sony rzeczywiście pracuje nad dalszym udoskonaleniem tego aspektu konstrukcji. Sam patent nie należy jednak do przełomowych odkryć. Problemy z temperaturami zdarzają się w pojedynczych egzemplarzach PlayStation 5, jednak nie są uznawane za powszechną wadę zarówno podstawowego modelu, jak i PS5 Pro. Bardziej wydajne chłodzenie mogłoby natomiast pozwolić Sony na zastosowanie jeszcze mocniejszych podzespołów w PlayStation 6 przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych temperatur pracy. Na obecnym etapie należy jednak zachować ostrożność. Patent nie jest zapowiedzią gotowego produktu i nie ma gwarancji, że opisana technologia ostatecznie trafi do PlayStation 6 lub jakiegokolwiek innego urządzenia Sony. Wiele rozwiązań zgłaszanych do ochrony patentowej nigdy nie trafia do produkcji, dlatego dokument należy traktować jako potwierdzenie kierunku badań prowadzonych przez firmę, a nie oficjalną zapowiedź funkcji przyszłej konsoli.