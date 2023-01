Przejście Hogwarts Legacy zajmie nawet 120 godzin. Główny wątek nie będzie krótki

Hogwarts Legacy to gra nawet na 120 godzin

Już wcześniej podawano plotki, według których przejście głównego wątku fabularnego to 35 godzin zabawy. Okazuje się, że czas nie został odpowiednio doszacowany i Gamereactor potwierdził, że na kampanię będzie trzeba przeznaczyć 40 godzin. Czas ten będzie można trzykrotnie wydłużyć, wykonując wszystkie zadania poboczne i znajdując znajdźki. Łącznie w grze znajdzie się 150 misji, na które będziemy mogli przeznaczyć nawet 120 godzin.

Stwierdziliśmy więc, że trudno jest podać liczbę, opartą tylko na stylach gry. Ale jeśli grasz po raz pierwszy, po prostu przechodząc główny wątek, to zajmie ci to ponad 40-godzin rozgrywki. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zrobić wszystko w świecie gry, to czeka cię ponad 100 godzin, prawdopodobnie 120 godzin zabawy – powiedziała główna projektantka Hogwarts Legacy, Kelly Murphy.