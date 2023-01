Twórcy Hogwarts Legacy odnieśli się do bojkotu gry i kontrowersji związanych z J.K. Rowling

Przypomnimy, że autorka Harry’ego Pottera krytycznie odniosła się do ustawy szkockiego parlamentu, mającą ułatwić ludziom legalną korektę płci. Rowling skomentowała ustawę, jako osłabienie praw kobiet, która przyniesie negatywny wpływ na kobiety i dziewczyny. Z tego powodu część osób postanowiła całkowicie bojkotować wszystko, co związane jest z twórczością pisarki. Rykoszetem oberwało się również Hogwarts Legacy, przy którym J.K. Rowling nie współpracowała. Teraz na te kontrowersje zareagował reżyser gry, Alan Tew, który wierzy, że gracze „zakochali się w magicznym świecie z właściwych powodów”.

Myślę, że dla nas zawsze są wyzwania w każdej grze, nad którą pracowaliśmy. Ta produkcja nie jest inna. Kiedy zetknęliśmy się z tymi wyzwaniami, przyjrzeliśmy się im i ponownie skupiliśmy na rzeczach, na których naprawdę nam zależy. Wiemy, że fani zakochali się w czarodziejskim świecie i wierzymy, że zakochali się z właściwych powodów. To zróżnicowana publika. Dla nas to upewnienie się, że osoby, które zawsze marzyły o tej grze, będą miały okazję poczuć się mile widziani z powrotem w tym świecie. Poczują, że mają tu dom i jest to dobre miejsce do opowiedzenia ich historii.