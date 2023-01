Hogwarts Legacy starczy nawet na 70 godzin. Wyciekły nowe informacje i mapa gry

Premiera Hogwarts Legacy zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza pojawienie się wielu nowych szczegółów dotyczących gry. Niedawno informowaliśmy o wymaganiach sprzętowych , a także o trybach graficznych, które będą dostępne na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponadto dowiedzieliśmy się, że gra zaoferuje wiele makabrycznych sposób śmierci naszego protagonisty. W sieci pojawiły się także zdjęcia oficjalnego artbooka z gry, który wyciekł do sieci. Jeden z graczy podzielił się ujęciami, na których możemy zobaczyć grafiki koncepcyjne najróżniejszych postaci i magicznych stworzeń, w tym poszczególnych profesorów Hogwartu, a także mapy lokacji.

Hogwarts Legacy – długość gry i mapy

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć ogólną mapę terenu Hogwartu, wraz z Zakazanym lasem. Twórcy przygotowali rozległą lokację, której sama szkoła jest tylko niewielkim punktem na mapie. Mniejsza, ale bardziej szczegółowa jest mapa Hogsmeade, czyli czarodziejskiej wioski, położona niedaleko Hogwartu. Na mapie ponumerowano poszczególne budynki, które zapewne zaoferują graczom najróżniejsze atrakcje i aktywności.

Leaker, który podzielił się zdjęciami artbooka, ujawnił również, że przejście Hogwarts Legacy zajmie około 35 godzin, a drugie tyle spędzimy na wykonywaniu zadań pobocznych i szukaniu znajdziek. Ponadto w grze będziemy mogli nauczyć się zaklęcia Avada Kedavra, lecz nie w głównym wątku, ale jednej z misji pobocznych, dopiero po ukończeniu głównego wątku fabularnego.

Produkcja będzie zachęcać graczy do ponownego przejścia, a to za sprawą wybierania różnych domów, które odblokują inne postępy w niektórych zadaniach fabularnych. Choć zakończenie każdego zadania będzie takie samo dla każdego z domów w Hogwarcie, to niektóre elementy zadań będą się od siebie różnić. Leaker podał przykład Azkabanu, którego uczniowie tylko jednego z domu odwiedzą więzienie podczas swojej przygody.