Hogwarts Legacy nie ukarze graczy za bycie złym czarodziejem – informują twórcy

Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze wrażenia oraz liczne materiały wideo z Hogwarts Legacy. Nic więc dziwnego, że otrzymaliśmy kilka interesujących informacji na temat wyczekiwanej produkcji Avalanche Software. Jedna z nich związana jest z systemem moralności, a raczej jego brakiem. Okazuje się bowiem, że w nadchodzącej grze osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera użytkownicy – jeśli tylko będą mieli na to ochotę – będą mogli wcielić się w rolę czarnego charakteru.

W Hogwarts Legacy nie pojawi się system moralności

W swoich wrażeniach serwis GamesRadar zwrócił uwagę na brak konsekwencji związanych z zabiciem oponentów przy pomocy wybuchającej beczki. Redakcja postanowiła więc zapytać o ten element samych deweloperów. Twórcy podkreślili natomiast, że zależało im, aby w Hogwarts Legacy gracze mieli możliwość wcielenia się w postać Czarnoksiężnika.



W trakcie rozgrywki użytkownicy będą więc mogli odgrywać rolę czarnego charakteru, a twórcy nie chcieli w żaden sposób osądzać graczy, którzy zdecydują się na takie podejście do gry. Zdaniem deweloperów jest to esencja RPG i „jeśli chcesz być zły, bądź zły”. W Hogwarts Legacy nie znajdziemy więc systemu moralności.



Nie oznacza to jednak, że gra w żaden sposób nie będzie odnotowywać poczynań użytkowników. Deweloperzy jako przykład podają używanie Zaklęć Niewybaczalnych. Rzucanie wspomnianych czarów doczeka się reakcji ze strony postaci niezależnych zarówno w formie werbalnej, jak i „wizualnej”. Na korzystanie z Czarnej Magii reagować ma także sam świat, ale twórcy nie ujawnili zbyt wielu szczegółów na ten temat.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze Edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się natomiast 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z pełnymi wymaganiami sprzętowymi na PC.