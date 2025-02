Premiery Ghost of Yotei i Death Stranding 2 w 2025 roku? Sony potwierdza wcześniejsze informacje

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj odbyło się kolejne State of Play, na którym Sony podzieliło się nowymi informacjami o między innymi Days Gone Remastered, Tides of Annihilation oraz Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Wiele osób zwróciło uwagę na brak obecności Ghost of Yotei i Death Stranding 2, czyli jednych z najbardziej wyczekiwanych projektów od Sony. Właśnie dowiedzieliśmy więcej na temat tytułów.

Ghost of Yotei i Death Stranding 2 - producent ogłasza plany na najbliższe miesiące

Sony już wcześniej dzieliło się informacjami na temat premier Ghost of Yotei i Death Stranding 2. Doczekaliśmy się jednak kolejnego potwierdzenia po braku prezentacji projektów na pokazie State of Play. Wydawca poinformował, że ich debiut został zaplanowany na rok finansowy 2025, co w praktyce oznacza: do 31 marca 2026 roku. Nie wyklucza to oczywiście udostępnienia gier jeszcze w tym roku, jednak nie jest to pewne.

