007 First Light opóźnione. Gracze poczekają dłużej na przygody legendarnego agenta

007 First Light to nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory. Zespół w pełni koncentruje się na dostarczeniu niezapomnianego doświadczenia z Jamesem Bondem, łączącego widowiskową akcję, podróże po całym świecie, szpiegowski fach, gadżety, pościgi samochodowe i wiele więcej. Jako niezależny deweloper i wydawca uznaliśmy, że taka decyzja pozwoli nam dopracować grę do poziomu jakości, na jaki zasługujecie już w dniu premiery.

Produkcja rozwija się bardzo dobrze i jest w pełni grywalna od początku do końca. Dodatkowe dwa miesiące przeznaczymy na dalsze szlifowanie i udoskonalanie całości, aby w dniu debiutu oddać w wasze ręce możliwie najlepszą wersję gry. Jesteśmy przekonani, że takie podejście zapewni 007 First Light długofalowy sukces.

Dziękujemy za cierpliwość i nieustające wsparcie, które okazujecie nam od momentu ujawnienia projektu.

Już na początku 2026 roku podzielimy się kolejnymi informacjami na temat 007 First Light. – czytamy w oświadczeniu w mediach społecznościowych.