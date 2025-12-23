Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light opóźnione. Gracze poczekają dłużej na przygody legendarnego agenta

Patrycja Pietrowska
2025/12/23 18:35
Studio IO Interactive decyduje się na dopracowanie swojej najnowszej produkcji o początkach Jamesa Bonda.

Oczekiwania wobec nadchodzącej produkcji studia IO Interactive, znanego przede wszystkim z serii Hitman, są ogromne. Gra zatytułowana 007 First Light miała stać się jednym z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego roku, przyciągając uwagę zarówno miłośników gier akcji, jak i wielbicieli przygód najsłynniejszego agenta wywiadu na świecie. Choć pierwotnie planowano, że tytuł ten zadebiutuje 27 marca 2026 roku, sytuacja uległa zmianie zaledwie trzy miesiące przed tym terminem.

007 First Light
007 First Light

Premiera 007 First Light została opóźniona

Jak wynika z najnowszych wieści, gra nie ukaże się w planowym wcześniej terminie. Deweloperzy podjęli decyzję o przesunięciu premiery o równe dwa miesiące, wyznaczając nową datę na 27 maja 2026 roku.

007 First Light to nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory. Zespół w pełni koncentruje się na dostarczeniu niezapomnianego doświadczenia z Jamesem Bondem, łączącego widowiskową akcję, podróże po całym świecie, szpiegowski fach, gadżety, pościgi samochodowe i wiele więcej. Jako niezależny deweloper i wydawca uznaliśmy, że taka decyzja pozwoli nam dopracować grę do poziomu jakości, na jaki zasługujecie już w dniu premiery.

Produkcja rozwija się bardzo dobrze i jest w pełni grywalna od początku do końca. Dodatkowe dwa miesiące przeznaczymy na dalsze szlifowanie i udoskonalanie całości, aby w dniu debiutu oddać w wasze ręce możliwie najlepszą wersję gry. Jesteśmy przekonani, że takie podejście zapewni 007 First Light długofalowy sukces.

Dziękujemy za cierpliwość i nieustające wsparcie, które okazujecie nam od momentu ujawnienia projektu.

Już na początku 2026 roku podzielimy się kolejnymi informacjami na temat 007 First Light. – czytamy w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

GramTV przedstawia:

Oficjalne stanowisko deweloperów przekazane w mediach społecznościowych rzuca więcej światła na powody tej zmiany. Studio podkreśla, że gra jest już w całości grywalna i można przejść ją od początku do końca. Przesunięcie terminu o dwa miesiące ma służyć przede wszystkim procesowi dopracowywania i udoskonalania całości.

007 First Light ukaże się zatem 27 maja 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/007-first-light-delay-may-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

