Wielkie kolosy w zniszczonym współczesnym Londynie. Tides of Annihilation zachwyca na zwiastunie

Na State of Play znalazło się również coś dla fanów Devil May Cry i Stellar Blade.

Tides of Annihilation to debiutancka gra chińskiego studia Eclipse Glow Games, która pod względem rozgrywki będzie podobna do slasherów pokroju Stellar Blade oraz Devil May Cry. Produkcja została osadzona w zniszczonym współczesnym Londynie, który został zdewastowany przez inwazję z Zaświatów. W grze pokierujemy Gwendolyn, która musi pokonać niebezpiecznych tytanów, zanim doszczętnie zniszczą resztę świata. Twórcy pełnimy garściami inspirowali się arturiańskimi legendami i w grze odwiedzimy również mityczną krainę Avalon.

Tides of Annihilation – pierwszy zwiastun nowej gry akcji

Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie twórcy przygotowali dynamiczną rozgrywkę opartą na szybkiej i efektownej walce. Bohaterka będzie mogła skorzystać również ze specjalnych mocy, aby pokonać monumentalne bestie. Tides of Annihilation zapowiada się niezwykle dobrze i z pewnością spodoba się fanom gier akcji TPP.