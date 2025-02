Death Stranding 2 wkrótce odsłoni karty. Hideo Kojima będzie obecny na specjalnym pokazie

Jakiś czas temu Hideo Kojima zasugerował, że wkrótce możemy otrzymać kolejne wieści związane z Death Stranding 2. Wiele osób spodziewa się, że nastąpi to podczas jutrzejszego State of Play, jednak póki co mamy potwierdzenie związane z innym wydarzeniem. Deweloper pojawi się bowiem na specjalnym panelu podczas SXSW 2025 w Austin.

Death Stranding 2 ze specjalnym pokazem w marcu 2025 roku

Wspomniane wyżej wydarzenie odbędzie się 9 marca 2025 roku. Hideo Kojima osobiście przedstawi nowe informacje i szczegóły dotyczące gry, która ma się ukazać ekskluzywnie na PlayStation 5 jeszcze w tym roku. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, planowana jest transmisja na żywo, której szczegóły zostaną podane wkrótce.