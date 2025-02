Sony chwali się popularnością PlayStation 5. Konsola wciąż osiąga świetne wyniki sprzedaży

W wiadomości od Sony dowiedzieliśmy się również, że we wskazanym okresie sprzedano 95,9 miliona egzemplarzy gier - w porównaniu do ubiegłego roku ten wynik poprawił się o 6,2 miliona. Do tego aż 74 procent wszystkich gier stanowią cyfrowe kopie nabyte poprzez PlayStation Store. Ta liczba również wzrosła względem poprzedniego raportu, lecz tylko o 3 procent. Pojawiły się również informacje wskazujące, że z PlayStation Network korzysta miesięcznie 129 milionów graczy.

Na koniec przypomnijmy, że podczas pokazu State of Play poznaliśmy ofertę PlayStation Plus Extra. Sony potwierdziło trzy tytuły, które już na premierę trafią do abonamentu.