Po 19 latach to nadal jedna z najbardziej niedocenionych gier z konsol PlayStation. Produkcja zachwycała rozmachem

Niestety gra nie jest już dostępna w cyfrowych sklepach.

W czasach, gdy wiele wysokobudżetowych produkcji stawia na bezpieczne rozwiązania, warto przypomnieć sobie o jednej z najbardziej niedocenionych gier w historii. Lair, opracowany przez Factor 5 i wydany przez Sony Interactive Entertainment, zadebiutował w 2007 roku wyłącznie na PlayStation 3. Mimo fatalnego startu i wielu krytycznych recenzji, po niemal dwóch dekadach pozostaje produkcją, która wciąż potrafi zrobić ogromne wrażenie swoim rozmachem. Lair – zapomniana perełka z konsoli PlayStation 3 Lair oddawał graczom możliwość dosiadania smoków i uczestniczenia w gigantycznych bitwach toczących się nad miastami, fortecami i polami walki. Widowiskowe starcia, podniebne pojedynki oraz możliwość ziania ogniem na setki przeciwników sprawiały, że był to jeden z najbardziej ambitnych projektów swojej epoki.

Niestety, premiera gry została przyćmiona przez kontrowersyjny system sterowania. Produkcja korzystała wyłącznie z technologii Sixaxis, czyli sterowania ruchowego za pomocą kontrolera. Rozwiązanie okazało się mało precyzyjne i dla wielu graczy wręcz frustrujące. Problemy techniczne dodatkowo pogarszały odbiór, a Sony Interactive Entertainment rozesłało recenzentom aż 21-stronicowy poradnik wyjaśniający sposób obsługi gry. Kilka miesięcy po premierze Factor 5 udostępniło aktualizację, która dodała klasyczne sterowanie analogowe. Twórcy twierdzili, że taka opcja była planowana od początku, lecz nie została wdrożona na czas. Dzięki temu Lair stał się znacznie bardziej przystępny i pozwolił graczom docenić to, co od początku było jego największą zaletą, czyli ogromny rozmach i unikalny pomysł.

Na szczególne uznanie zasługuje ścieżka dźwiękowa autorstwa Johna Debney’a, która do dziś uznawana jest przez wielu graczy za jedną z najlepszych w historii gier. Monumentalne kompozycje idealnie podkreślały skalę konfliktu i wzmacniały epicki charakter przygody. Według dostępnych informacji produkcja kosztowała około 25 milionów dolarów. Dla porównania jest to zaledwie ułamek budżetu współczesnych superprodukcji, które nierzadko pochłaniają setki milionów dolarów. Właśnie dlatego Lair może być dzisiaj przywoływane jako przykład czasów, gdy twórcy mogli realizować odważne pomysły bez konieczności inwestowania astronomicznych kwot. Obecnie gra dostępna jest wyłącznie na PlayStation 3, co sprawia, że dla wielu graczy pozostaje niemal zapomnianą częścią historii. Mimo niedoskonałości Lair nadal oferuje doświadczenie, którego trudno szukać we współczesnych produkcjach.

